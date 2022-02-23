Anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

23.02.2022 09:41
Anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında aile eğitimleri devam ediyor.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında aile eğitimleri devam ediyor. En iyi Narkotik polisi anne projesi kapsamında tekstil işçisi anneler ve anne adaylarına narkotik suçlarla mücadele eğitimi verildi.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede bulunan tekstil fabrikasında çalışan anne ve anne adaylarına En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında eğitim verildi. Fabrikada çalışan 65 kadının katıldığı eğitimde uyuşturucu maddeler anlatılarak uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele, uyuşturucu tedavi yöntemleri konularında bilgiler verildi.

Anne ve anne adaylarına ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) hakkında bilgi verilerek cep telefonlarına da uygulama yüklendi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu Bilecik'te uyuşturucu operasyonu Son dakika haber: Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor
09:35 Yıllar önce bugünü mü işaret etmişti? Putin'in "Rusya'nın sınırları yoktur" sözlerini içeren videosu tekrar gündemde
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:47:47. #1.12#
SON DAKİKA: Anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement