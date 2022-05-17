Anne ve baba ile izlerinden giden oğulları 3 çocuğun koruyucu ailesi oldu

Koruyucu aile olarak bir çocuğa evlerini açan Mahmut ve Fatma Özoğul çiftinin izinden giden iki oğlu da birer çocuğun koruyucu aileliğini yapıyor.

Mahmut (67) ve Fatma Özoğul (65) çifti, 2014'te, televizyonda gördükleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesindeki çocuklardan etkilenerek koruyucu aile olmaya karar verdi.

Özoğul çifti, yaptıkları başvuru kabul edilince 5 yaşındaki bir çocuğun koruyucu ailesi oldu. Anne ve babalarının mutluluğunu gören çocuklardan önce Mehmet Özoğul daha sonra da kardeşi Ömer Özoğul iki erkek çocuğunun koruyucu aileliğini yapmaya başladı.

Anne Fatma Özoğul, AA muhabirine, oğullarını ve kızlarını evlendirdikten sonra eşiyle yalnız kaldığını ve bir çocuğu daha büyütmek için Y.B'nin koruyucu ailesi olduklarını söyledi.

Yeniden anne olduğunu ifade eden Özoğul, "Onunla yatıp, onunla kalkıyorum. Okuldan gelmesini beklerim. 'Babaanne' diyordu şimdi 'anne' diyor. Birbirimize aşırı bağlıyız, torunlarımdan hiç farkı yok. Herkesin bunu tatmasını isterim. Gelinlerim de bizim izimizden gittiler. Baktılar biz mutluyuz onlar da istediler. Gelinlerim de çok iyi bakıyorlar çocuklara. Hepsi bir araya gelince iki sofra hazırlarız, bahçede vakit geçiririz. Kendim doğurmuş gibi büyüttüm, hala da öyle." diye konuştu.

"Bu duyguyu yaşamak lazım"

Mahmut Özoğul ise 8 yıldır Y.B ile beraber yaşadıklarını, onu vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeyi amaç edindiklerini dile getirdi.

Ailelere koruyucu aile olmayı öneren Özoğul, şunları kaydetti:

"Bu çocukları aileler evlerine alsınlar. Tabii ki devlet bu çocukların arkasında ama onların bir aile ortamına ihtiyacı var. Büyüteceğiz, evlendireceğiz, devletimize faydalı bir insan olarak yetiştireceğiz. Duygusal bir durum bu, bunu yaşamayan bilemez. Diğer çocuklarımla arası çok iyi, kendi evladımızdan fazlası var, eksiği yok. Evimize bir şenlik oldu, soframıza bir tabak daha koyduk, ne mutlu bize. Ben oğullarımı da teşvik ettim, onların da çocukları vardı. Onlar da müracaat edip birer çocuk aldılar. Bu duyguyu yaşamak lazım, çok güzel bir duygu."

"Gelin hep beraber bu çocukları büyütelim"

Eşi Çiğdem ile 2017'de koruyucu aileler kervanına katılan Mehmet Özoğul da baba ve annesinden görerek bu kararı aldıklarını belirtti.

Biri 17, diğeri 15 yaşında iki çocuğu daha olduğunu aktaran Özoğul, "Devletimiz bu çocuklara çok güzel bakıyor ama bir aile sıcaklığında büyümesi çocuk için daha faydalı. Yetim çocuğu büyütüp yetiştirmek Allah katında da büyük bir sevap. Aileler lütfen başvursunlar ve bu duyguyu yaşasınlar. Oğlum bana 'baba' diyor. Kendi çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Mutluluk verici bir şey. Ailelere sesleniyorum, gelin hep beraber bu çocukları büyütelim." dedi.

Çiğdem Özoğul ise koruyucu annelik yapmaktan duyduğu mutluluğu anlattı.

Ç.T'nin diğer çocuklardan hiçbir farkı bulunmadığını vurgulayan Özoğul, "Şükür bize alıştı. Her zaman gelir, 'Anne seni çok seviyorum' der, hiç yabancılık çekmedi. Birbirimizi çok seviyoruz. Onu görmek için gittiğimizde koridorlar hiç bitmedi, onu görünce de zaten hemen sevdim, kucağıma aldım." ifadesini kullandı.

"Evimize neşe dolduruyorlar"

Evinin kapısını 3 ay önce M.N'ye açan Ömer Özoğul da 12 ve 13 yaşında iki çocukları olduğunu, yeni evlatlarıyla beraber evlerinin daha da şenlendiğini kaydetti.

Koruyucu aileliğin farklı bir duygu olduğunu anlatan eşi Esra Özoğul ise şöyle konuştu:

"Yeni bir umut, yeni bir çocuk, onu yetiştirmek istiyorsunuz. Devletimiz dağ gibi bu çocukların arkasında duruyor ama her çocuğun bir yuva sıcaklığına ihtiyacı var. Uyumlu bir çocuk, mutluyuz. Evimize neşe dolduruyorlar, biz onlardan da çok şey öğreniyoruz. Diğer çocuklarım da çok seviyorlar, onların olması ayrı bir avantaj. Onlar olmasa belki tek çocuk olarak büyüyecektik, birlikte oyun kuruyorlar, mutlular."