Anne ve babalar dikkat! Bir oyun daha tehlike saçmaya başladı - Son Dakika
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Anne ve babalar dikkat! Bir oyun daha tehlike saçmaya başladı

01.01.2023 16:29
Anne ve babalar dikkat! Bir oyun daha tehlike saçmaya başladı

2019 yılında çocukları intihara sürüklemesi nedeniyle o dönem anne ve babaları korkutan Momo oyunundan sonra tehlike saçan yeni bir oyun daha ortaya çıktı. Yandere Simulator adlı oyun, "Sevdiğin kişiye ulaşmak için her şeyi yapmalısın" mesajıyla çocukları tehlikeye sevk ediyor.

Dijital çağın gelişmeye devam etmesiyle birlikte internet kullanan çocukları etkileyen çok sayıda oyun da piyasaya çıkmaya başladı. 2019 yılındaki Momo tehlikesinden sonra şimdi bir oyun daha çocukların sağlığını tehlikeye atmaya başladı.

"SEVDİĞİ İÇİN HERKESİ ÖLDÜREBİLİR"

Yandere Simulator adlı oyun şu anda gelişmekte olan ve YandereDev tarafından yayınlanacak olan bir gizlilik aksiyon video oyunu. Oyunun ana karakteri "Ayano Aishi" isimli ve "Yandere-chan" olarak bilinen aşk hastası sevimli bir genç kız. Japonca bir terim olarak "yandere", sevdiği kişiye ulaşmak için her şeyi yapabilecek, gerekirse herkesi öldürebilecek karakterleri tanımlamakta kullanılıyor.

Momo'dan sonra çok tehlikeli bir oyun daha! Tüm anne ve babalar tedbirinizi alın

YARDIM KARŞILIĞINDA ETEK ALTI GÖRÜNTÜLERİ

Oyuncu, oyunun ana karakteri Ayano Aishi'yi (Yandere-chan) kontrol eder. Ayano, Taro Yamada isimli ve "Senpai" olarak bilinen bir karaktere delicesine aşık olması ve ona ulaşabilmek için her türlü yolu deneyebilecek biri. 4O oyun boyunca Ayano, kendisini "Info-chan" olarak tanıtan ve hakkında bundan daha fazla bir şey bilmediği gizemli bir şahıstan yardım alıyor. Bu yardımlar; silahlar, planlar, eşyalar ya da başka hizmetler olabilir. Fakat bunların karşılığında, okuldaki çeşitli kız öğrencilerin etek altı fotoğraflarını çekerek Info-chan'a göndermelidir. Böylece Info-chan'ın eline, çeşitli öğrencilerle ilgili kozlar geçecektir. Ayano ile Info-chan arasındaki alışveriş bu şekilde tamamlanır.

ÇOK TEHLİKELİ GÜNCELLEŞTİRMELER YAPILDI

Oyunun geliştirme süreci 2014 yılında başladı. YandereDev, oyun hata ayıklama aşamasında iken, oyunun test sürümlerini yayınladı. Bu test sürümlerini periyodik aralıklarla güncelleyerek; elektrik çarpması, rakibini boğmak, rakibini yakmak, diğer kız öğrencilerin üniformalarını çalmak, rakibini zehirlemek, insanları kaçırıp işkence etmek, oyun içi mini oyunlar, birileriyle arkadaş olmak, içinde bisiklet sürülebilecek küçük bir şehir, farklı oyun modları, farklı okul binaları ve bunun gibi pek çok özellikleri zamanla oyuna ekledi.

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