Anne ve babalar evlatlarını almadan çadırdan gitmemekte kararlı - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi soğuk havaya rağmen 837'inci gününde de devam ediyor.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 837'inci gününe girdi. Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve kızı Bitlis'te üniversite okurken terör örgütü tarafından dağa kaçırılan anne Hatice Levent, umutlu bekleyişini sürdürüyor. Üniversite öğrencisi Fadime Levent (24), terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 18 yaşında iken dağa kaçırılmıştı.

Yıllardır örgüt içinde olan kızını kurtarmak için Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbetine devam eden 58 yaşındaki 3 çocuk annesi Hatice Levent, kızına seslendi. Levent, "Ben seni çok özledim o mağaralarda senin işin yok, dön gel Fadime'm. O mağaralardan arkadaşlarınızla beraber çıkın gelin. Biz sizi çok özledik, anne ve babalar olarak sizi almadan çadırdan gitmiyoruz. HDP ve PKK denilen lanetlerin içinde sizin işiniz yok, dönün gelin. Bunlar sizi nasıl kandırdı? Sen okuyup bana bakacaktın, kalem tutuyordu elin. Silahları atın, sizin yeriniz bizim yanımız. 70 yılda olsa senin peşini bırakmayacağım, senin arkandayım" dedi. - DİYARBAKIR