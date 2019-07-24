Anne ve babalara günde bir saat #haydikapatalım çağrısı

Çocuklarda dijital ekran bağımlılığına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi "Aile Saati" projesi tanıtıldı.

Çocuklarda dijital ekran bağımlılığına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi "Aile Saati" projesi tanıtıldı. Söz konusu proje ile İstanbul ve İzmir'in çeşitli semtlerinde açılacak 94 kurs ile bin 330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak, eğitimler verilecek.



Çocuklarda dijital ekran bağımlılığına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi "Aile Saati" gerçekleştirilen toplantı ile İstanbul'da basına tanıtıldı. KoçSistem ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile ortaya konan "Aile Saati" projesi kapsamında İstanbul ve İzmir'in çeşitli semtlerinde açılacak 94 kurs ile bin 330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak. Bir yıl boyunca sürecek Anne ve Baba Destek Programları kapsamında teknoloji modülünün entegrasyonuyla uygulanacak eğitimler, 20 Eylül 2019'dan itibaren başlayacak.



"Eğitimli, dinamik bir neslin Türkiye'yi birçok alanda dünyada üst sıralara taşıyacak"



Proje hakkında bilgi veren Mehmet Ali Akarca, "Dijital yaşam tarzının günümüzün önemli bir gerçeği olduğu ve teknolojiyi çocuklara yasaklamanın bir çözüm olmuyor. Dijital teknolojileri etkili kullanan eğitimli, dinamik bir neslin Türkiye'yi birçok alanda dünyada üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz. Bu hedefle, en başta çocuklarımızın eğitiminde büyük rol oynayan anne ve babaların eğitimiyle başlamaya karar verdik. Projemizde eğitim ortağımız olan AÇEV'in yanı sıra klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen gibi değerli katkıları ile Aile Saati projemizi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda Aile Saati projemiz ile çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükselteceğiz. Bunu yaparken ise tüm ailelere ekranları kapalım çağrısı yapıyoruz. 19: 00 - 20: 00 saatlerinde arasında bir saatlik Aile Saati molamızı verirken, ailelerimize 'Ekranı kapat sohbeti aç', 'Ekranı kapat oyunu aç' örneklerinde olduğu gibi çoğaltılabilecek keyifli vakit geçirme alternatifleri öneriyoruz. Bu çok değerli sürede anne babaların çocuklarıyla birlikte daha iyi zaman geçirebileceklerini göstermek istiyoruz. Dijital teknolojilerin doğru, etkin, faydalı kullanımı bizleri, ülkemizi geleceğe taşıyacak" şeklinde konuştu.



"Ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konusunda desteklenmeye ihtiyacı var"



Projenin eğitim ortağı olan AÇEV'in Genel Müdür Vekili Burcu Gündüz Maşalacı, "Burada çevre ile iş yerleri, mahalleler hatta daha geniş düzlemde bakarsak yasal düzenlemeler, kitle iletişim araçları ve kültür gibi büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. "Aile Saati" projesi; bu bütüncül yaklaşım içerisinde hem kurum içi faaliyetler hem sahada yüz yüze eğitimler hem de kitle iletişim araçları ve sosyal medya platformları üzerinden farkındalık çalışmalarını içeriyor. Bu şekilde ebeveynlerin teknoloji kullanımı ve çocuklarıyla geçirdikleri zaman içerisinde onların gelişimlerini nasıl destekleyebileceklerine dair bilgi düzeylerini artırmayı hedefliyor. Çalışma ortamlarından ürün ve hizmetlere kadar çocuk gelişiminin kritik bir paydaşı olarak konumlandırdığımız özel sektörü, bu işbirliğimizde olduğu gibi etki alanı dahilinde vizyon sahibi ve çağının ihtiyaçlarına cevap veren sosyal sorumluluk projelerinde yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.



"Çocuklarımızın zihninde gelecekte hatırlayacakları güzel anılar bırakalım"



Genç ve çocuk iletişimine yönelik çok sayıda kitabın yazarı ve akademik çalışmalarıyla tanınan klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, Aile Saati'nin anne babaların birçok sorusuna yanıt üretebilecek verimli bir platform olduğuna vurgu yaparak, "Ailelere sunulan eğitimlerle bu alanda önemli bir eksiği kapatacağına inandığını söyledi. Aileler açısından günümüzün önemli bir sorunu haline gelen böyle bir konuyu gündeme getirmeleri nedeniyle özellikle kutlarım. Teknoloji bağımlılığı aslında küçük ya da büyük birçok insanı etkileyen yönüyle üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünülmeyi hak ediyor. Aile Saati de bu anlamda ebeveynlere teknolojinin kullanımını; bununla beraber ekranların kapandığı; daha iyi bir iletişim ortamının sağlandığı yolları gösterecek. Böylece daha etkin ve verimli yaşanacak gerçek bir 'Aile Saati'nde teknoloji artık anne babalar için korkulacak bir varlık olmaktan uzaklaşarak günün gerçeğine uygun rolüyle öne çıkacaktır. En fazla bir saat çocuklarımızla birlikte #haydikapatalım diyerek aile içi iletişimi güçlendirecek çocuklarımızın zihninde gelecekte hatırlayacakları güzel anılar bırakacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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