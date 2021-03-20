Anne ve babalarda tükenmişlik sendromunun 'en az olduğu ülkelerden biri Türkiye' - Son Dakika
BBC

Anne ve babalarda tükenmişlik sendromunun 'en az olduğu ülkelerden biri Türkiye'

20.03.2021 12:02
Anne ve babalarda tükenmişlik sendromunun 'en az olduğu ülkelerden biri Türkiye', System.String[]

Belçika'da yapılan bir araştırma, anne ve babalar arasında görülen tükenmişlik sendromunun, bireyselliğin ön planda olduğu Batı toplumlarında daha yüksek; Türkiye, Küba ve Peru gibi toplumsallığın önemli olduğu ülkelerde ise daha düşük olduğu sonucuna vardı.

Belçika'da yapılan bir araştırma, bireyselliğin ön planda olduğu Batı toplumlarında anne ve babalar arasındaki "tükenmişlik sendromunun" oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Bu sorundan en az etkilenenlerin ise Türkiye, Küba, Peru ve Tayland'daki ebeveynler olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre bu ülkelerdeki geniş aile ve mahalle kavramı ve dayanışma gibi kültürel farklılıklar ebeveynleri tükenmişliğe karşı daha fazla koruyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle daha da artan sorun, ağırlıklı olarak annelerde görülüyor.

Louvain Katolik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Moira Mikolajvzak ve Prof. Dr. Isabella Roskam'ın yaptığı "ebeveyn tükenmişliği" araştırması, 42 ülkede gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılan ebeveynlerde; duygusal tükenme, ebeveyn rolünden keyif alamama, gerginlik, yorgunluk ve çocuklara yönelik duygusal mesafe gibi etkiler incelendi.

Bilim dergisi Affective Science'da yayımlanan araştırmaya göre, anne - babalar arasında tükenmişlik sendromunun en fazla görüldüğü ülke Belçika. Bu ülkedeki her 12 ebeveynden biri, tükenmişlik sorunu yaşıyor.

Listenin ikinci sırasında ABD'deki ebeveynler var. ABD'deki anne ve babaların yüzde 7,9'u tükenmişlik sendromundan muzdarip. Bunu sırasıyla Polonya, Burundi, Fransa, Rusya, Finlandiya, İsviçre ve Hollanda'daki ebeveynler takip ediyor.

Tükenmişlik sorunu yaşayan ebeveynlerin üçte ikisi annelerden oluşuyor. Buna rağmen anneler, sorumluluklarının yüzde 70'ini yerine getiriyor. Babalar, ebeveyn rolüne daha az hazır olduğu için, tükenmişlik sorunundan daha az etkilemiyor.





'Türkiye'de neredeyse yüzde sıfır düzeyinde'

Ebeveynlerde tükenmişlik sendromunun en az olduğu ülkelerin başında ise, Türkiye, Küba, Peru ve Tayland geliyor. Anne ve babalar arasındaki tükenmişlik duygusunun yaygınlığı, Türkiye'de neredeyse yüzde sıfır düzeyinde.

Araştırmaya göre, tükenmişlik sorununda en belirleyici faktörün, kültürel farklılıklar olduğu belirlendi. Belçikalı araştırmacılar, gelir ve eğitim düzeyi, yaş ve çocuk sayısı gibi unsurların yanı sıra, 42 ülkedeki "erkeğin rolü", "gücün eşitsiz dağılımı" ve "bireycilik" gibi kültürel özelliklere göre değerlendirme yaptı.

Bireysellik düzeyi yüksek olan ülkelerde, ebeveyn tükenmişliğinin daha yaygın olduğu ortaya çıktı. Batı toplumlarında, yalnız başlarına "başarı ve mükemmeliyetçilik" geliştirme çabasında olan ebeveynler, daha sık tükenmişlik sorunu ile karşı karşıya kalıyor.

'İhmal ve şiddet gibi sonuçları var'

Tükenmişlik yaşayan ebeveynler, daha fazla stres hormonu ürettikleri için daha saldırgan davranıp, daha sık intihar düşüncesine kapılıyor. Kendilerine ve çocuklarına zarar verme, çocuklarını ihmal etme ya da onlara şiddet uygulama gibi sorunlar yaşıyorlar.

Tükenmişlik sonucu çocukların ödevleri ile ilgilenmeme, yemek yapmama gibi etkenler de, çocukların olumsuz etkilenmesine neden oluyor.





'Salgınla beraber sendrom da arttı'

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Batılı olmayan diğer kültürlerde ise, bireyselliğin yaygın olmaması; geniş aile, mahalle ve köy kültürü gibi etkenler ebeveynlerin yükünü azaltıyor.

Belçikalı araştırmacılara göre, bu toplumlarda diğer aile üyeleri, komşular ve köylüler çocuklara çok daha fazla önem veriyor. Bu da tükenmişlik sendromuna karşı muazzam bir koruma sağlıyor.

"Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir" atasözünün yaygın olduğu Afrika ülkelerinde de ebeveynlerin yaklaşık yüzde 1'i tükenmişlik sorunu yaşıyor.

Araştırma, koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede ebeveyn tükenmişliği sorunun giderek daha fazla artığını da ortaya koydu. Özellikle Batı ülkelerinde anne ve babaların üçte biri, pandemi döneminde tükenmişlik sorunun arttığını söylüyor.

Anne ve babalarda tükenmişlik sendromunun 'en az olduğu ülkelerden biri Türkiye'
Anne ve babalarda tükenmişlik sendromunun 'en az olduğu ülkelerden biri Türkiye'
Anne ve babalarda tükenmişlik sendromunun 'en az olduğu ülkelerden biri Türkiye'

Türkiye, Belçika, Peru, Küba, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Anne ve babalarda tükenmişlik sendromunun 'en az olduğu ülkelerden biri Türkiye' - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan'dan Naci Ağbal'ın görevden alınma kararına ilk yorum: Akıllara durgunluk verici gelişme Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret TFF'ye başvuran F.Bahçe'den sürpriz hamle: Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıdılar Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor         
18:06
Biri makas attı, diğeri drift yaptı! İki farklı kazada 1 ölü, 6 yaralı Biri makas attı, diğeri drift yaptı! İki farklı kazada 1 ölü, 6 yaralı         
17:53
Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş         
17:25
Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak? Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak?         
17:04
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki: 11. Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli olacaktır Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki: 11. Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli olacaktır         
16:12
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek         
11:26
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 18:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne ve babalarda tükenmişlik sendromunun 'en az olduğu ülkelerden biri Türkiye' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei