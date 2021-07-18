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Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! - Son Dakika

Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu!

18.07.2021 10:12

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin-Necla Büyükşen cinayetinde sona gelindi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. "Kardeşlerim masumdur" diyen Doktor Osman Büyükşen, çelişkili ifadeleri yüzünden cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak suçlanan kardeşi Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen bir araya geldi. Osman Büyükşen, cinayetin çözülmesinde jandarmanın büyük rolü olduğunu söylerken Büşra Büyükşen de "Ruh halim insanlar tarafından yanlış anlaşıldı. Biraz ferahlamış durumdayım" dedi.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 4 zanlının tutuklanması ailenin yüreğine su serpti.

"BİLİNMEYENLER DE ORTAYA ÇIKACAK"

Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, AA muhabirine, sürecin başından beri büyük bir belirsizliğin olduğunu söyledi. Bu belirsizliğin büyük ölçüde aydınlandığını dile getiren Büyükşen, "Cinayeti azmettirenlerin bulunması çok zorlu bir süreçti. Fakat yapılan çalışmayla bu kişilerin tespit edilmiş olması, geriye kalan bilinmeyenlerin de ortaya çıkacağını gösteriyor" diye konuştu.

"BU OLAYIN SEBEBİ NADİR RASTLANAN BİR DURUM"

Büyükşen, faillerin artık tutuklu yargılanacağı için konunun bir adım daha öteye gittiğini belirtti. Artık cinayet sebebinin ne olduğunu bildiklerini vurgulayan Büyükşen, "Kimlerin dost kimlerin düşman olduğunu biliyoruz. Süreç tabi ki zor olacak ama daha belirgin olacak. Cinayet sebebi, çok nadir rastlanan bir durum. Belki bir çoğumuzun aklına bile gelmeyecek bir sebeple cinayetin işlendiğini gördük. Çözülmesi neredeyse imkansız, farklı kişilerin töhmet altında kaldığı bir cinayet dosyasıydı." ifadelerini kullandı.

Büyükşen ailesi, Türk adaletine güveniyor

"JANDARMANIN BÜYÜK PAYI VAR"

Uçurumun kenarından alınan bu cinayet dosyasının açığa çıkarılmasının muazzam bir başarı olduğunu değerlendiren Büyükşen, şunları kaydetti:

"Bu başarıda jandarmadaki gizli kahramanların çok büyük payı var. Konya İl Jandarma Komutanlığında emeği geçen bütün komutanlarımıza ve JASAT ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu cinayet çözülebildiyse onların sayesinde oldu. Öyle muazzam iş başardılar ki eğer yanlış yürütülmeye devam edilseydi büyük bir hukuk skandalı olacaktı. Bu başarı onlara ait eğer devlet geleneğinde varsa ben kendilerinin ödüllendirilmesi istiyorum."

"ÇOK MAZLUM İNSANLARDI"

Büyükşen, anne ve babasının öldürülmesinde bir sebep olmadığını, konunun çok farklı bir olay olduğunu anlattı. Bu süreçte anne ve babasının arkasından hiç kimsenin kötü konuşmadığını aktaran Büyükşen, "Annem ve babam çok mazlum insanlardı. Ben devletimin, annem ve babamın masumiyetine sahip çıkacağını, bunun için gereken her şeyi yapacağını düşünüyorum." dedi.,

Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu

SUÇSUZ OLDUĞU ANLAŞILAN BÜŞRA BÜYÜKŞEN DE KONUŞTU

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakılan çiftin kızları Fatma Büşra Büyükşen de bu süreci başından beri yaşadığı gibi anlattığını aktardı.

Gelinen noktada çok yıprandıklarını belirten Büşra Büyükşen, "Yaşadığım olayın etkisiyle, ruh halim insanlar tarafından yanlış anlaşıldı. Sabretmekten başka çarem yoktu. Sabrettim. Katillerin girdiği ev yanlış olmasına, azmettirenlerin köyden olmamasına rağmen olay çözüldü ve bu çok mucizevi bir şey. Çünkü bakıldığı zaman faili meçhul kalabilecek bir cinayet." değerlendirmesinde bulundu.

Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu

"BİRAZ FERAHLAMIŞ DURUMDAYIM"

Emeği geçen savcı ile jandarma ekiplerine teşekkür eden Büşra Büyükşen, "Bana söylenenleri açıkçası çok düşünmüyorum çünkü biraz ferahlamış durumdayım. Üzerimizden büyük bir yük kalktı ve ailemiz bir araya geldi. Çünkü bu süreçte çok dağılmıştık. Şu an için sadece sürece bakacağız." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı. Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı. Sorgulama neticesinde, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, geriye kalan 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu!

Büşra Büyükşen, Osman Büyükşen, Cinayet, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Muharrem Özel: Allah kimseye bunu yaşatmasın öyle bir toplum olmuşuzki ön yargılı çocuklar suçlandı kızcağız suçlandı MÜGE ANLı mı nedir kızın üzerine okadar gittikçe gitti sanki katil oymuş gibi büşranın yerinde olsam tazminat davası açarım o karıya ölen anne ve babalarına gelince onlar inşaallah cenneti halada cennetlik onlar suçları olmadığı halde öldürüldüler Allahın izniyle şehit oldular. Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
  • Zafer El: Kiralık katiller gelinlerini neden sağ bıraktı acaba arkada görgü tanığı bırakmışlar Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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