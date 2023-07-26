Anne ve babaları tarafından kafese kilitlenip işkence edilen çocuklar kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Anne ve babaları tarafından kafese kilitlenip işkence edilen çocuklar kurtarıldı

26.07.2023 15:24

Las Vegas'da polis, anne ve babaları tarafından kafese kilitlenen, aç bırakılan ve dövülen çocukları kurtardıkları anlara ait görüntüleri paylaştı. Çocuklar, aç kaldıklarını ve birkaç gündür yemek yemediklerini anlattılar. Doss, 40 suçlamayla büyük jüri tarafından çocuk istismarı suçlamalarıyla suçlandı. Çocukların annesi Amanda Stamper da yedi çocuğa yönelik suçlamalarla yüz yüze geldi. Bu korkunç olayda travmatize olan çocuklara destek olmak için çaba harcanıyor ve şüpheli ebeveynlerin yargılanmasına devam ediliyor.

Las Vegas'da polis, anne ve babaları tarafından kafese kilitlenen, aç bırakılan ve dövülen çocukları kurtardıkları anlara ait görüntüleri paylaştı.

Polis yetkilileri, yaşça büyük olanlardan biri olan 11 yaşındaki çocuğun durumu o kadar kötüydü ki, babası Travis Doss, çocuğunun zaten öldüğünü düşündüğünü ifade etti.

Anne ve babaları tarafından kafese kilitlenip işkence edilen çocuklar kurtarıldı

Çocuklar, aç kaldıklarını ve birkaç gündür yemek yemediklerini anlattılar. 11 yaşındaki çocuk, babası tarafından kemerler, kablolar ve bir tava ile dövüldüğünü söyledi.

Video görüntüleri, polislerin yaşları 2 ila 11 arasında değişençocukları, iki köpek ile yalnız başına bırakılmış bir dairede kurtardığını gösteriyor. İki çocuk, kilitli bir kafeste eğilmişlerdi.

Anne ve babaları tarafından kafese kilitlenip işkence edilen çocuklar kurtarıldı

Doss, 40 suçlamayla büyük jüri tarafından çocuk istismarı suçlamalarıyla suçlandı. Çocukların annesi Amanda Stamper da yedi çocuğa yönelik suçlamalarla yüz yüze geldi.

Anne ve babaları tarafından kafese kilitlenip işkence edilen çocuklar kurtarıldı

Çocuklar, uzun süreli istismara uğradıklarını anlattılar vevahşi bir şekilde dövüldüklerini belirttiler.

Görüntülerde çocuklar, polislere kapıyı açmamaları talimatı verildiği için 15 dakika boyunca kapıyı açmayı reddetti. Sonunda çocuklar kapıyı açmaya ikna edildiğinde, polisler onları köpeklerle birlikte dairede buldu.

Anne ve babaları tarafından kafese kilitlenip işkence edilen çocuklar kurtarıldı

Bu korkunç olayda travmatize olan çocuklara destek olmak için çaba harcanıyor ve şüpheli ebeveynlerin yargılanmasına devam ediliyor.

Anne ve babaları tarafından kafese kilitlenip işkence edilen çocuklar kurtarıldı
YORUMLAR
500

Dünya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve babaları tarafından kafese kilitlenip işkence edilen çocuklar kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Beykoz'da orman yangını - 1
16:07 Beykoz'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
15:52 CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan, "Bay Kemal" diyerek CHP liderini hedef aldı: Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı
15:51 KPSS yerleştirme sonuçları belli oldu
15:48 CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı
15:47 Son Dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
15:11 9 gündür dumanların yükseldiği Yunanistan'ın Rodos Adası'nda OHAL ilan edildi
15:06 9 gündür alevlere teslim olan Rodos'ta OHAL ilan edildi
14:58 İstanbul'da termometre çatlatan sıcaklık! 43 derecenin üstüne çıktı
14:58 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı, yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 16:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Anne ve babaları tarafından kafese kilitlenip işkence edilen çocuklar kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement