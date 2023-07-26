Anne ve babaları tarafından kafese kilitlenip işkence edilen çocuklar kurtarıldı

Las Vegas'da polis, anne ve babaları tarafından kafese kilitlenen, aç bırakılan ve dövülen çocukları kurtardıkları anlara ait görüntüleri paylaştı.

Polis yetkilileri, yaşça büyük olanlardan biri olan 11 yaşındaki çocuğun durumu o kadar kötüydü ki, babası Travis Doss, çocuğunun zaten öldüğünü düşündüğünü ifade etti.

Çocuklar, aç kaldıklarını ve birkaç gündür yemek yemediklerini anlattılar. 11 yaşındaki çocuk, babası tarafından kemerler, kablolar ve bir tava ile dövüldüğünü söyledi.

Video görüntüleri, polislerin yaşları 2 ila 11 arasında değişençocukları, iki köpek ile yalnız başına bırakılmış bir dairede kurtardığını gösteriyor. İki çocuk, kilitli bir kafeste eğilmişlerdi.

Doss, 40 suçlamayla büyük jüri tarafından çocuk istismarı suçlamalarıyla suçlandı. Çocukların annesi Amanda Stamper da yedi çocuğa yönelik suçlamalarla yüz yüze geldi.

Çocuklar, uzun süreli istismara uğradıklarını anlattılar vevahşi bir şekilde dövüldüklerini belirttiler.

Görüntülerde çocuklar, polislere kapıyı açmamaları talimatı verildiği için 15 dakika boyunca kapıyı açmayı reddetti. Sonunda çocuklar kapıyı açmaya ikna edildiğinde, polisler onları köpeklerle birlikte dairede buldu.

Bu korkunç olayda travmatize olan çocuklara destek olmak için çaba harcanıyor ve şüpheli ebeveynlerin yargılanmasına devam ediliyor.