Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, "Hiç kimse anne ve babaların binbir emekle büyüttüğü evladını, kendi çocuklarını asla göndermeyeceği bir ortama ve örgüte gönderme hakkını kendinde göremez. Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için anne ve babaların verdiği mücadeleyi ayakta alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgülügil, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu ve lanetlediklerini vurgulayan Görgülügil, şunları kaydetti:

" Hacire Akar, oğlunun en son HDP Diyarbakır İl Binasında görüldüğünü sonra da ortadan kaybolduğunu belirterek HDP İl Binası önünde oturma eylemi yaptıktan 4 gün sonra oğlu Mehmet Akar'a kavuştu. Bir başka ifadeyle oğlunu terör örgütünün elinden kurtarırken, HDP ile terör örgütü PKK ilişkisini de ortaya çıkardı. Bu gayrimeşru ilişkinin açık edilmesi, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden başka annelerin ve ailelerin çocuklarına kavuşmak için aynı yöntemi kullanarak oturma eylemi yapmaları sonucunu doğurmuştur."

"Bir evlat kolay yetişmiyor"

Görgülügil, teröre destek vermenin suç olduğunu anımsatarak, "Reşit olanlara dahi terör örgütlerine ulaşabilmesi için aracılık etmek suç iken, daha reşit olmamış küçük çocuklar için yönlendirmeler yapmak kabul edilmesi mümkün olmayan kanunsuzluktur. Siyasi parti olmak, seçilmiş milletvekili veya belediye başkanı olmak kimseye suç işleme özgürlüğü vermez. Bir evlat kolay yetişmiyor. Hiçkimse anne ve babaların binbir emekle büyüttüğü evladını, kendi çocuklarını asla göndermeyeceği bir ortama ve örgüte gönderme hakkını kendinde göremez. Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için anne ve babaların verdiği mücadeleyi ayakta alkışlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm ailelerin benzer sıkıntılar yaşamaması için çocuklarına daha fazla ihtimam göstermesi çağrısında bulunan Görgülügil, "HDP'nin ailelerin çocuklarının dağa gönderilmesinden haberi yoksa bu konuda ailelere ve kamuoyuna tatmin edici açıklamalar yapmak ve iddiaları çürütecek delilleri ortaya koymak mecburiyetindedir. Aksi takdirde her zaman benzer eylemlerin muhatabı olacaktır. Ayrıca 'devlete müracaat edin' diye devleti adres göstermek ciddiyetten uzak bir savunma olarak kalacaktır." görüşünü paylaştı.