Son Dakika Haberleri: Anne ve babalarının adına sağlık ocağı yaptırdılar
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Anne ve babalarının adına sağlık ocağı yaptırdılar

6 saat önce

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, 3 kardeş tarafından yaptırılarak anne ve babalarının isimlerinin verildiği sağlık ocağı törenle açıldı.

Anne ve babalarının adına sağlık ocağı yaptırdılar, System.String[]

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, 3 kardeş tarafından yaptırılarak anne ve babalarının isimlerinin verildiği sağlık ocağı törenle açıldı.

Akçakoca'da Hacıyusuflar Mahallesi'nde Gülsün Horoz, Gülcan Horoz ve Gülbin Görücü kardeşler tarafından yaptırılan 920 bin TL'ye mal olan sağlık ocağı dualar edilerek hizmete girdi. Lütfiye ve İsmail Baha Horoz Sağlık Ocağı'nın açılış törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Eldemir törende yaptığı konuşmada, "Sağlık adına hayırseverlerin böyle yatırımlarının açılışını yapmak çok anlamlı. Böyle evlatların bir gün anne babaları adına böyle hayırlı işler gerçekleştirmeleri ne mutlu sağlık adına. Buradan herkes faydalanacak" dedi.

Kardeşleri ise, "Merhum anne babamızın adını yaşatmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Sağlık ocağı yaptırdık. Biz 700 bin lirasını karşıladık, geri kalanını Sağlık Bakanlığı tamamladı. İki doktorla şu an hizmet vermeye başladı. Çok mutluyuz" dedi.


Akçakoca, Düzce, Anne, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:22 Kaynak: DHA
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