Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu - Son Dakika

Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu

03.12.2020 08:41
Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu, System.String[]

İZMİR'in Urla ilçesinde işitme engelli anne ve babasıyla yaşayan Deniz Serin (18), onların hem kulağı hem dili oluyor.

İZMİR'in Urla ilçesinde işitme engelli anne ve babasıyla yaşayan Deniz Serin (18), onların hem kulağı hem dili oluyor. Anne ve babasına günlük hayatında yardımcı olan Serin, hayalini gerçekleştirerek, işaret dili eğitmeni oldu. İşitme engellilerle ilgili birçok sosyal sorumluluk projesi fikri olduğunu belirten Deniz Serin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Haluk Levent'le tanışmak istediğini söyledi.

Urla ilçesinde işitme engelli annesi Özlem ve babası Tarık Serin'le yaşayan üniversite öğrencisi Deniz Serin, onların hem kulağı hem dili oluyor. Küçük yaşta öğrendiği işaret dili sayesinde anne ve babasına günlük işlerinde yardımcı olan, dışarıda onlara tercümanlık yapan Serin, ailesi için gurur kaynağı oldu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarih bölümünü kazanan ancak okullar uzaktan eğitime geçtiği için ailesinin yanında kalmaya devam eden Serin, bu yıl bir hayalini daha gerçekleştirdi. Ailesinden ilham alarak, işitme engelliler için birçok farkındalık projesinde yer alan Serin, işaret dili eğitmenliği belgesi aldı. Küçüklüğünden beri işaret dili eğitmeni olmanın hayalini kurduğunu anlatan Serin, "Ailem nedeniyle eğitmen olmayı çok istiyordum. Şimdi iki grupla çalışıyorum. Onlara bir şeyler öğretmek benim için bir zevk. Çünkü ben bunu bir görev olarak görmüyorum. Belgemi ekim ayında aldım ve hemen derslere online olarak başladım. Dünya üzerinde 3 milyon işitme engelli var. Bana kalsa yeryüzündeki herkese işaret dili öğretirim. Kadına şiddetle, çocuklarla, engellilerle, hayvanlarla ilgili çok fazla sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdim. Ama en fazlası işaret diliyle ilgili oldu. Etrafımda kimi görsem, bir kelime, iki kelime işaret dili öğretiyorum. Koronavirüs salgını ülkemizde ilk yayılmaya başladığı zaman Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, 'Artık okullarımıza işaret dili eğitimi de koyacağız' demişti. Gerçekten oturup ağladım. Her sene hedeflerimi gerçekleştirebilmek için basamak oluşturuyorum. Basamakları her çıktığımda ailem daha fazla gurur duydu. ve bu gururla ben daha çok şey yapmaya çalıştım" dedi.

'BAKAN ZİYA SELÇUK VE HALUK LEVENT'E PROJELERİMİ ANLATMAK İSTİYORUM'Hayallerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Serin, "Hedeflerimde hala çok fazla sosyal sorumluluk projesi var. Yaşım arttıkça bunları teker teker hayata geçirmek istiyorum. Fakat tek başıma yapamayacağım iki üç projem var. Bunlar için yardım istiyorum. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve Haluk Levent'le birebir tanışmak istiyorum. Onlara projelerimi yüz yüze anlatmak istiyorum. Umudumu asla kaybetmiyorum. Her zaman hayallerle ve umutlarla büyüyen bir çocuk oldum. Hala annem ve babamla ilgili hayallerim var. Anne ve babam benim içim çok farklı. Onları çok seviyorum, onlar sayesinde buralara geldim ve daha fazlasını yapacağım. Annem öğretmenlik yapmamı çok istiyordu. Babam ise televizyon kanallarındaki işaret dili çevirmenlerinden olmamı istiyor. Anneminkini yaptım, sıra babamın hayalinde. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz kendi dünyamıza davet etmek istiyoruz. Sessiz dünyanın insanları bu dünyadaki sizler için gülümsemeye devam ediyor" diye konuştu.

Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu
Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu
Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu
Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu

Haluk Levent, Ziya Selçuk, Engelli, Urla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, gereksiz harcamaları nedeniyle sorgulandı İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi sınırlaması bugün başlıyor! 3 metrekareye bir kişi düşecek İsrailli ırkçı fanatikler kulüp hisselerini Birleşik Arap Emirlikleri alınca çıldırdı: İslam'a hakaret ettiler Fatih Altaylı'dan öğrencilerin KYK ve GSS borçlarına Suriyeli tepkisi: Böyle bir dertleri yok Ayakta bile duramayan kadının görüntülerine Valilikten açıklama: Hiçbir zaman uyuşturucu kullanmamış Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu
PSG Manchester deplasmanında kazandı, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti PSG Manchester deplasmanında kazandı, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti         
08:53
Meteoroloji 2 il için sağanak, 1 bölge için buzlanma uyarısı yaptı Meteoroloji 2 il için sağanak, 1 bölge için buzlanma uyarısı yaptı         
08:25
Yeni Akit yazarı Dilipak keneviri yeniden gündeme getirdi: En çok ihtiyacımız olan zamanda uzağız Yeni Akit yazarı Dilipak keneviri yeniden gündeme getirdi: En çok ihtiyacımız olan zamanda uzağız         
08:19
Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan'ı sonra kendini vurdu Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan'ı sonra kendini vurdu         
07:50
Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısının %100 arttığını söyleyen Bakan Koca uyardı: Sınavımız devam ediyor Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısının %100 arttığını söyleyen Bakan Koca uyardı: Sınavımız devam ediyor         
07:24
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri         
22:54
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi         
20:11
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 08:56:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei