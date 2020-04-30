Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda - Son Dakika

Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda

6 saat önce

Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede odaANTALYA'nın Serik ilçesinde eşiyle birlikte yakalandıkları koronavirüsü yenen Ayfer Kahraman (46), hastanede yattıkları dönemde evde yalnız kalan 13 yaşındaki oğluna, Başhekim Yusuf Kara'nın sahip çıktığını anlatarak, "25 gün...

Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda

ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşiyle birlikte yakalandıkları koronavirüsü yenen Ayfer Kahraman (46), hastanede yattıkları dönemde evde yalnız kalan 13 yaşındaki oğluna, Başhekim Yusuf Kara'nın sahip çıktığını anlatarak, "25 gün hastanede yattım. Eşim de hastaneye yatırılınca, oğluma, evde yalnız kalmaması için hastanede bir oda vermişler. Allah'ım ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin" dedi.

Serik ilçesinde yaşayan Ayfer Kahraman'a İngiltere'den ziyaretine gelen ağabeyinden koronavirüs bulaştı. Test sonuçları pozitif çıkan Ayfer Kahraman, Serik devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kısa süre sonra eşi de koronavirüs nedeniyle aynı hastaneye yatırıldı. Çiftin bakacak kimse olmayan oğullarına ise Başkekim Yusuf Kara ve sağlık çalışanları sahip çıktı.

Ayfer Karaman, 25 günlük tedavi sonunda hastalığı yendi. Yaklaşık 2 hafta önce sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu olan Ayfer Kahraman, yaşadığı süreci anlattı.

Kahraman, İngiltere'den misafir olarak ziyarete gelen ağabeyinin kendilerinde 2 gün kaldığını, ağabeyinin rahatsız olduğunu fark ettiğini ancak koronavirüsü aklına getiremediğini söyledi.

'ÖKSÜRÜK, BAŞ AĞRISI VE TİTREMEYLE UYANDIM'

2 günün sonun ağabeyinin Aksaray'a gittiğini anlatan Kahraman, "Ağabeyim akşam otobüse bindi, gitti. Ben sabah öksürük, baş ağrısı ve titremeyle uyandım. 5 gün evde yattım. Beşinci günde dizlerimin dermanı kesildi. Ağabeyime Aksaray'da korona teşhisi konulmuş. Beni arayarak, mutlaka doktora gitmemi söyledi. Bunun üzerine sağlık çalışanları ambulansla evimize geldi ve beni hastaneye götürdü. Test sonucum pozitif çıktı. Tedaviye alındım. 25 gün hastanede yattım. Tüm sağlık çalışanları benimle çok ilgilendi. Allah'ım ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin. Onların sayesinde bu hastalığı atlattım" dedi.

Eşinin de hastalığını yenip, taburcu olduğunu kaydeden Kahraman, "Ben eşimin hastaneye yattığını tedavideyken öğrendim. Çok büyük bir rahatsızlık dönemi yaşadım. Vücudum siyahlaştı. Eşimle bu dönemde hiç görüşemedim" diye konuştu.

'OĞLUMLA ÇOK İLGİLENMİŞLER'

Kendisi ve eşi tedavi altındayken, bakacak kimse olmayan 13 yaşındaki oğullarına Başhekim Yusuf Kara ile hastane çalışanlarının sahip çıktığını ifade eden Kahraman, şöyle konuştu:

"Eşim de hastaneye kaldırılınca, çocuğumun başına bir iş gelebileceğinden korktum. Ama eşimin hastaneye alınmasının ardından Başhekim Yusuf Kara, çocuğuma sahip çıkmış. Hastanede bir oda vermişler. Biz hastanede kalırken çocuğum da hastanede kalmış. Üçümüz birbirimizden habersiz ayrı odalarda kaldık. Ben bunları sonradan hastane çalışanlarından duydum. Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyorum, oğluma sahip çıktığı için. Oğlumu yalnız bırakmadığı için. Oğlumla çok ilgilenmişler. Hepsinden Allah razı olsun. Yattığım yerde hep oğlumu düşünüyordum."

'HERKES EVİNDE DURSUN'

Ayfer Kahraman, "Halkımız evinde dursun, evinden çıkmasın. Bizim canımız kıymetliyse herkesin canı kıymetli. Kendi canımızı düşünerek, başka insanları tehlikeye atmayalım. Gerçekten çok ağır bir hastalık. Ben hastalığı yendim ama başkalarına tavsiyem, evden çıkmasınlar. Başkalarının hayatını tehlikeye sokmasınlar. Evde kal Türkiye" dedi.

Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda

Yusuf Kara, İngiltere, serik, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:46 Kaynak: DHA


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi         
19:02
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun? Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?         
18:58
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak         
18:23
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı         
18:12
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var         
18:09
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı         
18:05
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
18:00
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu         
17:55
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti         
17:48
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim         
17:40
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır         
17:34
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı         
17:28
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:21
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik         
17:20
İBB Meclisi İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak         
17:20
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi         
17:18
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi         
17:18
Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti         
17:14
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti         
17:04
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı         
17:03
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı         
16:54
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi         
16:50
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı         
16:44
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti         
16:43
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi         
16:39
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti         
16:38
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı         
16:31
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar         
16:24
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı         
16:08
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 19:08:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]