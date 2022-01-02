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Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu - Son Dakika

Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu

02.01.2022 11:11
Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Gürcan Düşkün (47), anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyi Recep Düşkün'ün (54) bütün bakımını üstlendi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Gürcan Düşkün (47), anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyi Recep Düşkün'ün (54) bütün bakımını üstlendi. Gürcan Düşkün "Ağabeyimi çok seviyorum. O da beni seviyor. Herkes annesi ve babasının kıymetini bilsin" dedi.

Şehzadeler ilçesi kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan Recep Düşkün, 5 aylıkken beşikten düştü. Rahatsızlanan Düşkün, mahalledeki bir sağlıkçı tarafından vurulan iğne nedeniyle felç oldu. Anne ve babasının desteği ile yaşamını sürdüren Düşkün, 10 yıl önce pankreas kanserinden babası Şevket Düşkün'ü (87) kaybetti. Bunun üzerine bir ambalaj fabrikasında işçi olarak çalışan, evli, 2 çocuk babası Gürcan Düşkün (47), ağabeyi Recep Düşkün ve kalp yetmezliği hastası annesi Badel Düşkün'ü (89) yanına aldı.

Düşkün'ün annesi Badel Düşkün de 2018 yılında yaşamını yitirdi. Gürcan Düşkün, anne ve babasının yaşamını yitirmesinin ardından ağabeyinin bakımını tamamen kendisi üstlendi. Düşkün, ağabeyine hem anne hem de baba oldu.'EŞİMİN HAKKINI YİYEYEM'

Felç olan ağabeyiyle daha çok rahmetli babasının ilgilendiğini belirten Gürcan Düşkün, "Babamın ölümünden sonra kalp yetmezliği hastası olan annemin de bakıma ihtiyacı olduğu için ağabeyimle ikisini yanıma aldım. Ama annemin de vefatıyla, ağabeyimin en büyük destekçilerinden biri de gitti. Eşimin hakkını yiyemem, ağabeyime bakarken onun da çok yardımı oluyor" dedi. Ömrü yettiği sürece ağabeyine bakmayı sürdüreceğini belirten Düşkün, "Ağabeyimi çok seviyorum. O da beni seviyor. Herkes annesi ve babasının kıymetini bilsin" diye konuştu.


- Manisa
Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu
Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu
Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu
Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu
Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu
Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu
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Karaoğlanlı, Engelli, Manisa, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu - Son Dakika
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