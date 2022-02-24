Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

24.02.2022 11:08

Son dakika haber: Olay yerinde arbede yaşandı.

Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Madde bağımlısı genç dehşet saçtı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde madde bağımlısı genç, tartıştığı anne ve babasını kurşun yağmuruna tuttu. Anne olay yerinde hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesinde meydana geldi. 404. Caddede bulunan bir sitenin 2'nci katında, maddede bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Halil Badıllı, tartıştığı annesi Hanife ve babası Emin Badıllı'ya tabanca ile ateş açtı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba Emin Badıllı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden anne Hanife Badıllı'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, anne ve babasını silahla vuran genci, sitenin bodrum katında yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, çelik yelek giydirilerek güvenlik önlemleri altında karakola götürüldü. Olayı duyan Badıllı ailesinin yakınları, cesedin bulunduğu eve girmeye çalışınca polis ekipleri tarafından engellendi. Polis ile ölen kadının yakınları arasında arbede yaşandı.

Öte yandan, madde bağımlısı İbrahim Halil Badıllı'nın geçtiğimiz yıl annesini bıçakladığı ve olay sonrası anne ve babanın adreslerini değiştirdikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
500
Oğullarının silahla vurduğu anne hayatını kaybetti, baba yaralandı Oğullarının silahla vurduğu anne hayatını kaybetti, baba yaralandı Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı tutuklandı Süpermarkette evli çifte dehşet yaşatan zanlı tutuklandı

Karaköprü, Şanlıurfa, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
11:15 Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesabı 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:59:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Olay yerinde arbede yaşandı... Anne ve babasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement