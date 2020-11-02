Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı Açıklaması

02.11.2020 14:35
Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı Açıklaması, System.String[]

İzmir'de, Emrah Apartmanı enkazında anne ve babasını kaybeden, kendisi de yaklaşık 3 saat sonra kurtarılan üniversite öğrencisi Arif Emre Nayman, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

İzmir'de, Emrah Apartmanı enkazında anne ve babasını kaybeden, kendisi de yaklaşık 3 saat sonra kurtarılan üniversite öğrencisi Arif Emre Nayman, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Deprem sırasında annesi Fatma Nihal Nayman ve babası emekli Astsubay Özkan Nayman ile birlikte Emrah Apartmanı'ndaki evlerinde bulunan ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Arif Emre Nayman, sarsıntı başlayınca odasındaki ranzanın yanına çöktü.

Ayaklarına duvar devrildikten sonra ekipler tarafından kurtarılan ve ayaklarında kırık olan Nayman'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde devam ediyor.

Göçük altında kalan Nayman'ın anne ve babası ise hayatını kaybetti.

"Ben bir şekilde boşlukta kaldım, nefes alacak kadar"

Göçük altında yaklaşık 3 saat kalan Arif Emre Nayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sırasında odasında bulunduğunu söyledi.

Deprem sırasında ranzanın yanına çöktüğünü belirten Nayman, "Duvar üzerime yıkıldı, sadece bacaklarımın üstünde kaldı. Gövdem, kollarım ve kafam boşlukta kaldığı için seslendim, bağırdım. Beni buldular 2-3 saatte, çıkardılar, hastaneye geldim bir şekilde." dedi.

Nayman, depremin yavaş bir şekilde başladığını ve bir anda hızlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Koridordan duman geldi, puf etti. Benim odamın camları patladı. Allah'tan üzerime gelmedi. Sonra hızlı bir şekilde duvar üzerime yıkıldı. Ben bir şekilde boşlukta kaldım, nefes alacak kadar."

Arama kurtarma ekiplerinin seslerini duyunca "ben buradayım" şeklinde bağırdığını aktaran Nayman, "Sonra buldular. Bağıra bağıra bir şekilde ulaştım. 'Abi ne olur kurtarın, sırtımda çok büyük bir ağırlık var, onları çıkarın.' dedim. Onlar da bir saatte filan kurtardılar beni bulduktan sonra." diye konuştu.

"Bir ben kaldım"

Nayman, binayla ilgili herhangi bir sorun hakkında bilgisi olmadığını belirterek, "Biz 6 senedir orada oturuyorduk. Deprem sırasında, ben, annem ve babam vardı. Onlar vefat etti, bir ben kaldım." dedi.

Depreme dayanıklı binalar yapılması gerektiğini kaydeden Nayman, şöyle konuştu:

"Daha sağlam evler yapılsın. Bizim evin yanındaki evler sağlamken bizimki yıkıldı ve bizim apartmandan çok az kişi kurtulmuş. O yüzden binaların daha sağlam yapılmasını istiyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı Açıklaması - Son Dakika


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