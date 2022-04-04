Anne ve babasını gasp eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Anne ve babasını gasp eden zanlı tutuklandı

04.04.2022 09:49

Anne ve babasını gasp eden zanlı tutuklandı Adana'da anne ve babasını gasp ettiği öne sürülen uyuşturucu bağımlısı genç, tutuklandı.

Anne ve babasını gasp eden zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da anne ve babasını gasp ettiği öne sürülen uyuşturucu bağımlısı genç, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Şubat günü Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin ile eşi Hatice O'nun eve gelen uyuşturucu bağımlısı oğulları Osman O. (28), ailesinden para istedi. Olumsuz yanıt alınca öfkelenen Osman O., "Para vermezseniz sizi öldürürüm. Bana her gün 50 lira vereceksiniz" diye bağırarak, evdeki eşyaları sokağa atıp, babasının otomobilinin camını kırdı. Babasından zorla para alan Osman O., kayıplara karıştı.

Oğullarının evden ayrılması üzerine Hüseyin ile Hatice O. çifti, Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekip Osman O.'yu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anne ve babasını gasp eden zanlı tutuklandı
Anne ve babasını gasp eden zanlı tutuklandı
Anne ve babasını gasp eden zanlı tutuklandı

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Adana Yüregir, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve babasını gasp eden zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne ve babasını gasp eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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