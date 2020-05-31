Anne ve babasını kaybeden kas hastası sıcak yuvasına kavuştu - Son Dakika

Anne ve babasını kaybeden kas hastası sıcak yuvasına kavuştu

20 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan engellinin yardımına Büyükşehir Belediyesi koştu

KOCAELİ - Kocaeli'de kendisine bakan anne ve babasını 3 yıl önce kaybeden ve yardıma muhtaç kalan 55 yaşındaki kas hastasına Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, barınma merkezine yerleştirdi.

Kocaeli'de kas hastalığı sebebiyle bakıma muhtaç olan, kendisine bakan anne ve babasını kaybettiği için zor durumda kalan Murat Çetin'e (55), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. 20 yıldır tekerli sandalyede hayatını sürdüren Çetin, maddi imkansızlıklar ve ailesini kaybetmesi sonrası zor durumda kalınca 153 Çağrı Merkezini arayarak belediye ekiplerinden yardım istedi. Telefon sonrası harekete geçen belediye ekipleri, evinden aldıkları Çetin'i daha iyi şartlarda yaşaması için Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Yıllardır anne ve babası bakıyordu

Ağır engelli statüsünde olan Murat Çetin, kendi öz bakımlarını yapamıyordu. Yıllardır kendisine bakan anne ve babasını 3 yıl önce kaybetmesi sonrasında kız kardeşinin yardımcı olduğu Çetin, Büyükşehir'in yardım eli sonrasında yeni yuvasına kavuştu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Barınma Merkezi'ne yerleştirilen Çetin'in yemek, giysi, kişisel ve diğer öz bakımları merkez tarafından temin edilecek. Virüs salgını sonrasında ise sağlığına uygun bir rehabilitasyon merkezine yerleştirilecek.

"Hizmeti sağlayan herkesten Allah razı olsun"

Barınma Merkezine yerleştirilmesi sonrasında mutluluğunu dile getiren Çetin, "Burada bana çok destek oluyorlar. İyiyken top oynadım, karate, tekvando yaptım. Denge kaybederek bu hastalığım başladı. Burada sağlık hizmeti de alıyorum ve tüm kişisel bakımım yapılıyor. Bu hizmeti sağlayan herkesten Allah razı olsun" dedi.