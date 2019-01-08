Son Dakika Haberleri: Anne ve Babasını Öldüren Zanlı Adliyede

Anne ve Babasını Öldüren Zanlı Adliyede

18 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Anne ve Babasını Öldüren Zanlı Adliyede, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Olaydan sonra kaçtığı Akdeniz Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Ali A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlının ifadesinde, anne ve babasından küçük yaşlardan itibaren dayak yediği için psikolojisinin bozulduğunu iddia ettiği ve daha sonrasında ise birbirinden tutarsız beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemi altında Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.

Ali A. (35) dün akşam ilçeye bağlı kırsal kesimde yer alan Güzeloluk Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Menekşe A. (59) ve babası Murat A'yı (56) av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Daha sonra kaçtığı Akdeniz Mahallesi'ndeki evde aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:56 Kaynak: AA

Erdemli, Anne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


12 Yıl Önce Kaybolan Adam,Yasak Aşk Cinayetine Kurban Gitmiş! Mallarına Konmak İçin Boğup, Yakmışlar Anne ve Babasını Av Tüfeği İle Öldüren Cani Evlat Konuştu: Beni Aşağılıyorlardı, Sinirlenip Öldürdüm

Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı KKTC'de İş Adamları Arasında Kavga Çıktı: 1 Ağır Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:14:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anne ve Babasını Öldüren Zanlı Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]