Anne ve Babasını Öldüren Zanlı: Beni Aşağılıyorlardı (2)
53 dakika önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİAnnesi ve babasını av tüfeği ile vurarak öldüren Ali Ay, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Annesi ve babasını av tüfeği ile vurarak öldüren Ali Ay, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlı, rahat tavırları ile dikkat çekti. Ali Ay'ın psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, öldürdüğü anne ve babasının cenatezi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönrderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:32 Kaynak: DHA
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