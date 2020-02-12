Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa "cezai ehliyeti yok" raporu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa 'cezai ehliyeti yok' raporu - Son Dakika

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa "cezai ehliyeti yok" raporu

6 saat önce

İzmir'de, siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'a "psikotik bozukluk" teşhisi konuldu.

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa

İzmir'de, siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'a "psikotik bozukluk" teşhisi konuldu.


İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.


Zanlının, "Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde, cezai ehliyet raporu ulaştı.


Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda, Mahmut Can Kalkan'ın 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yatarak müşahede altında tutulduğu ve yapılan psikometrik değerlendirme neticesinde "psikotik bozukluk" teşhisi konulduğu belirtildi.


Raporda, "Mahmut Can Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği iddia olunan 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme' ve 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32/1 maddesi kapsamındadır" denildi.


Mahmut Can Kalkan, yarın yeniden hakim karşısına çıkacak. - İZMİR

Mahmut Can, İzmir, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:33 Kaynak: İHA
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