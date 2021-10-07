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Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası - Son Dakika

Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası

07.10.2021 15:59
Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası

İzmir'de kimya öğrenicisi Mahmut Can Kalkan, içine siyanür koyduğu şerbeti annesine ve babasına içirip, erkek kardeşini de içmeye zorlarken yaralamıştı. Yaşanan bu olay sonrası anne ve baba ölürken kardeşi de yaralanmıştı. İfadesinde siyanürü ailesine içirmesini siyah pelerinli süper kahramanın istediğini söyleyen Kalkan'ın akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verilmişti. Rapordaki çelişkiler sebebiyle iyi hal indirimi kaldırılan Kalkan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi'nde14 Mayıs 2019 tarihinde yaşana olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirdi. Kalkan çifti, bir süre sonra fenalaştı.

KARDEŞİNE DE İÇİRMEYE ÇALIŞTI

Kalkan, daha sonra şerbetten kardeşi Emir Can'a (16) da içirmek istedi. Ancak, anne-babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterdi. Devrilen bardaktaki sıvı Emir Can'ın üzerine döküldü. Sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve Emir Can ile küçük kardeşleri Mehmet Taha etkilendi. Hastaneye kaldırılan anne-baba hayatlarını kaybederken, oğulları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

PSİKOLOJİK BOZUKLUK TEŞHİSİ KONULDU

Adliyeye sevk edilen Mahmut Can Kalkan, üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Cezaevinde bir gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen ve 50 gün gözlem altında tutulan Kalkan'a psikolojik bozukluk teşhisi konuldu.

''SİYANÜRÜ İÇİRMEMİ SİYAH PELERİNLİ BİRİ İSTEDİ''

Öte yandan Mahmut Can Kalkan, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde "Üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu" diyen Mahmut Can Kalkan, yalnızca kendisinin gördüğünü iddia ettiği varlığın siyanürlü bir şerbet hazırlamasını ve ailesine içirmesini söylediğini ifade etmişti.

Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' dedi! Acımasız evlada müebbet hapis cezası

RAPORLAR ÇELİŞTİ

Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası istenen Kalkan'ı yargılayan İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen raporda, sanığın akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağı bildirildi. Mahkeme heyeti, raporun ayrıntı içermemesi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ise mahkemeye gönderdiği raporunda, Kalkan'da davranış bozukluğu ile akıl hastalığı ve akıl zayıflığına rastlanılmadığını bildirdi. Raporda, 'Ceza sorumluluğu tamdır' denildi.

İKİNCİ RAPORDA CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞU BELİRTİLDİ

İki rapor arasındaki çelişki üzerine mahkeme, Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nden de rapor istedi. Daire, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği raporda, tutuklu sanık Kalkan'ın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi. Yargılama sonunda Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile, 'Kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezaları iyi hal indirimiyle 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına indirdi.

İYİ HAL İNDİRİMİ KALDIRILDI

Kalkan ailesinin avukatı, karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gitti. Ceza dairesinde yeniden yapılan yargılamada, sanığın anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürüp, kardeşine de zorla içirmeye çalışıp yaralanmasına sebep olduğu sonucuna varıldı. Yargılama sonucunda heyet, yerel mahkemede uygulanan iyi hal indirimin kaldırılmasına hükmetti ve sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mahmut Can, Kimyasal, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası - Son Dakika
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