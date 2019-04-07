Son Dakika Haberleri: Anne ve Babasını Yaraladı Kız Kardeşini Öldürdü

Anne ve Babasını Yaraladı Kız Kardeşini Öldürdü

31 dakika önce

Niğde'de Iraklı bir aile içinde başlayan kavgada bir kişi kız kardeşini öldürdü, anne ve babasını yaraladı.

Anne ve Babasını Yaraladı Kız Kardeşini Öldürdü, System.String[]
Niğde'de Iraklı bir aile içinde başlayan kavgada bir kişi kız kardeşini öldürdü, anne ve babasını yaraladı.

Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde Iraklı bir aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Yahya Muhammet Berzo (29), anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesiyle, babası Muhammet Berzo (60), annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı. Kendisi de çıkan arbedede yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede Nur Muhammet Berzo'nun aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Yaralanan anne ve baba ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne Fahriye Gamber'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Yahya Muhammet Berzo'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:57 Kaynak: AA

Niğde, Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı Kış Uykusundan Uyanan Bozayı, Yavrusuyla İlçe Merkezine İndi Kış Uykusundan Uyanan Bozayı, Yavrusunu İlçe Turuna Çıkardı Aç Ayılar Uykudan Uyanır Uyanmaz İlçe Merkezine İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 01:28:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anne ve Babasını Yaraladı Kız Kardeşini Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]