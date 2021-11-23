Üye Girişi
Anne ve babasını yaraladı, yerel mahkeme üçüncü kez 25 yıl ceza verdi - Son Dakika

Anne ve babasını yaraladı, yerel mahkeme üçüncü kez 25 yıl ceza verdi

23.11.2021 18:19
Anne ve babasını yaraladı, yerel mahkeme üçüncü kez 25 yıl ceza verdi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 8 yıl önce tartıştığı anne ve babasını murç ile yaralamak suçundan tutuklu olarak yargılanan Önder Bilgit (30), öldürmeye teşebbüsten ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 8 yıl önce tartıştığı anne ve babasını murç ile yaralamak suçundan tutuklu olarak yargılanan Önder Bilgit (30), öldürmeye teşebbüsten ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Önder Bilgit'in akli dengesinin yerinde olmadığına dair avukatı tarafından yapılan itirazla iki kez Yargıtay tarafından bozulan davada anne ve babanın şikayetini çekmesine rağmen yerel mahkeme ilk kararında direndi ve üçüncü kez sanığa toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 2013 Temmuz ayında Mudanya'nın Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Bilgit, aileye ait zeytinyağı üretilen tesiste annesi Emine (62) ve babası Hüseyin Bilgit (60) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli genç, eline geçirdiği murç adı verilen, beton kırmakta ve betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu çelikten yapılan alet ile anne ve babasına vurdu. Hastaneye kaldırılan Bilgit çiftinin şikayeti üzerine yakalanan Önder Bilgit, tutuklanarak cezaevine kondu.

Hakkında, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ömer Bilgit, 2014 yılında, 'Yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçlarından 12 şer yıl 6 aydan toplam 25 sene hapis cezasına çarptırıldı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının duruşmalara katılmadığını ve sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını gerekçe göstererek, kararı bozdu.2019 yılında ikinci defa Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Önder Bilgit'e mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumunun cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair raporu üzerine yine aynı cezayı verdi.YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ İKİNCİ KEZ BOZDUSanık avukatı, verilen bu karara, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle bir kez daha itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bir kez daha bozup, Ömer Bilgit'in Adli Tıp Kurumu'nda tekrar muayene edilmesini isteyerek verilen kararı tekrar bozdu.Yargıtay'dan ikinci kez dönen davada Ömer Bilgit'in yargılanmasına 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün yapılan duruşmada, avukatların yanı sıra, Emine ve Hüseyin Bilgit çifti ile Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'nın avukatı hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son rapora göre, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu bilgisini okudu. Bunun üzerine söz alan Emine ve Hüseyin Bilgit, olay günü çocuklarını kendilerinin tahrik ettiğini belirtip, şikayetci olmadıklarını söylediler.Duruşmaya, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Ömer Bilgit, "Ortada cinayet yok, birşey yok. Cezamı çektim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmaya kısa süre ara veren Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü sanığa bir kez daha kez daha toplam 25 yıl hapis cezası verdi. Aldığı cezayı öğrenen Ömer Birgit, "Kararın bozulması için yine itiraz edeceğim" dedi.


Anne ve babasını yaraladı, yerel mahkeme üçüncü kez 25 yıl ceza verdi
Anne ve babasını yaraladı, yerel mahkeme üçüncü kez 25 yıl ceza verdi
Anne ve babasını yaraladı, yerel mahkeme üçüncü kez 25 yıl ceza verdi

Yargıtay, Mahkeme, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anne ve babasını yaraladı, yerel mahkeme üçüncü kez 25 yıl ceza verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir 18:04 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız 15:36 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı 14:39 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı 14:33 Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 11:33 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar 11:21 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar

Son Dakika Haberleri
18:05 Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var
18:03 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir
17:53 Müslüme'nin annesi "Dedesi neden tutuklandı" sorusuna cevap verdi: Biz de bilmiyoruz
17:49 46 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs yangınında on numara yağ ve tiner şüphesi
17:46 Derbide kıyasıya mücadele! Fenerbahçe az kalsın hükmen mağlup olacaktı
17:46 Butik otelde 22 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
17:39 Dolar ve altında yaşanan yükseliş sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti! Olağanüstü toplanacaklar
17:29 Prenses Latife paylaştı! Kaplan dolu kafese giren yavru kedi korkunç anlar yaşadı
17:24 İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak bildirdi! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacak
17:14 Derbi sonrası Fatih Terim'i kızdıran 3 pozisyon belli oldu
Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var         
18:05
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 18:25:22. #1.11#
SON DAKİKA: Anne ve babasını yaraladı, yerel mahkeme üçüncü kez 25 yıl ceza verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement