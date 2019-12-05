Anne ve babasını yaralayan sanığa 25 yıl hapis verilmesine tepki

BURSA'nın Mudanya ilçesinde annesi Emine Bilgit (60) ve babası Hüseyin Bilgit'i (58) demir murç ile yaralayan Önder Bilgit'in (28) cezai ehliyetinin yerinde olduğunun Adli Tıp Kurumu raporunca belirlenmesinin ardından daha önce verilen 25 yıl hapis cezası, yeniden verildi. Baba Hüseyin Bilgit ise "Mahkemece ve Adli Tıp Kurumu'nca raporlar hiç dikkate alınmadı. Oğlumun hayatı cezaevinde harcanıyor" dedi.

Olay, 2013'ün Temmuz ayında Mudanya'nın Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Önder Bilgit, aileye ait zeytin fabrikasında annesi Emine ve babası Hüseyin Bilgit ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Önder Bilgit, eline geçirdiği murçla ile annesini ve babasını yaraladı. Yaralı çift, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Önder Bilgit ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Önder Bilgit hakkında, 'yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Önder Bilgit, 2014 yılında görülen duruşmada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının duruşmalara katılmadığı gerekçesi ve sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması şartıyla kararı bozdu. Dosyanın yeniden, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından yapılan yargılamaya Bilgit, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

'BENİM CEZAM 6 YIL HAKİM BEY'

Karar duruşmasında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen 'Adli dengesi yerindedir' raporunu kabul etmeyen sanık Önder Bilgit, "Ceza kanunu inceledim. Hakkımda yaralama cezasından en fazla 6 yıl ceza verilebileceğinden dolayı tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, olayın teşebbüste kalmasından dolayı Önder Bilgit'e ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasıyla birlikte, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OĞLUMUN SAGLIK PROBLEMİ VAR

Duruşmadan sonra baba Hüseyin Bilgit, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum askere gittikten 10 ay sonra sağlık sorunu yaşamaya başladı. GATA'dan askere elverişli değildir raporu verildi. Oğlum 7 yıldır cezaevinde psikiyatri ilaçları kullanıyor. Mahkemece ve Adli Tıp Kurumu'nca raporlar hiç dikkate alınmadı. Oğlumun hayatı cezaevinde harcanıyor. Karara yeniden avukatımız aracılığıyla itiraz edeceğiz" dedi.