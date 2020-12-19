Anne ve babasının aşkını "Bodrum Yadigarı" ile yaşatıyor - Son Dakika

Anne ve babasının aşkını "Bodrum Yadigarı" ile yaşatıyor

19.12.2020 12:13
Anne ve babasının aşkını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Erman Aras, 70 yıllık evliliklerinde birbirlerini hiç incitmeyen annesi Yadigar ile hayatını kaybeden babası Ömer arasındaki sevgi bağını, dört bin ağaçlı bahçeden ürettiği mandalina ve diğer ürünleri "Bodrum Yadigarı" markasıyla yaşatıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Erman Aras, 70 yıllık evliliklerinde birbirlerini hiç incitmeyen annesi Yadigar ile hayatını kaybeden babası Ömer arasındaki sevgi bağını, dört bin ağaçlı bahçeden ürettiği mandalina ve diğer ürünleri "Bodrum Yadigarı" markasıyla yaşatıyor.

İstanköy'deki bir mandalina bahçesinde tanışan Ömer ile Yadigar çifti, 70 yıl önce severek evlendi. Evlilikleri boyunca birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla çevresindekilere örnek olan çift, mutluluklarını dört çocukla taçlandırdı.

Tüm zorluklara birlikte göğüs gören çift, eşsiz aromasıyla bilinen Bodrum mandalinasıyla hayatlarına bambaşka bir yön verdi.

Meyve bahçeleri arasında mutlulukları hep katlanan Ömer Aras, eşinin çok sevdiği mandalinanın bahçesini oluşturmaya karar verdi. Yaklaşık 65 yıl önce büyük emekle oluşturduğu dört bin ağaçlı bahçeden elde ettiği meyvelerin satışından evinin geçimini sağlayan Aras, çoğu zaman eşi Yadigar ile bu bahçede eskileri andı, çocuklarına aralarındaki sevgi bağının hep süreceğini belirtti.

Çiftin mutluluğuna dört yıl önce Ömer Aras'ın 92 yaşında hayatını kaybetmesiyle gölge düştü. Eşinin yokluğuna alışmakta zorlanan Yadigar Aras, çocuklarıyla acısını dindirmeye çalışıyor.

Aras çiftinin çocuklarından 62 yaşındaki Erman Aras, beş yıl önce anne ve babası arasındaki sevgi bağının devam etmesi için bir şeyler yapmaya karar verdi.

Bunun için babasının oluşturduğu bahçeden ürettiği mandalina ile bu meyveden elde ettiği ürünleri annesinin adının yer aldığı "Bodrum Yadigarı" markasıyla satışa sunmaya başladı.

Baba ve annesi arasındaki güçlü bağın ve sevginin "Bodrum Yadigarı" ile yıllarca süreceğine inanan Aras, bu eşsiz sevginin ayrıntılarını AA muhabiriyle paylaştı.

"Babam annemi sevgisiyle yeşertti"

Aras, Ortakent Mahallesi'nde babasından kalma 50 dönümlük mandalina bahçesinde her yıl üretim yaptığını söyledi.

Aroması ve çekirdeğiyle bilinen mandalinayı sadece meyve olarak değil, elde ettiği diğer ürünleriyle de değerlendirdiğini aktaran Aras, mandalinadan doğal, şeker ilavesiz ürettikleri gazoz, cips, kolonya, lokum, reçel, marmelat, sos, sorbe, sirke, un ve esans gibi ürünleri, internet aracılığıyla da satışını yaptıklarını dile getirdi.

Bahçenin kendileri için çok ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayan Aras, anne ve babasının sevgisinin de bahçeyle birlikte hep büyüdüğünü, yeşerdiğini ifade etti.

Babasından devraldığı mirası sonraki nesillere aktarmak istediğini anlatan Aras, babasının elleriyle dikip büyüttüğü ağaçlardan elde edilen ürünleri annesinin adıyla adlandırmalarının da kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Aras, babasının ölümünün ardından annesinin çok üzüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Babam ve annem birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında bile mutlu olmasını bilen örnek bir çiftti. Bu birlikteliğin anısını sonsuz kılabilmek için 'Bodrum Yadigarı' marka fikri oluşturduk. Babamın büyük bir özveriyle oluşturduğu, çocukları gibi ilgilendiği bahçelerimizden elde edilen ürünlere annemin adı yakışırdı. Babam annemi de sevgisiyle yeşertti. Babamın 'Yadigarı'na biz de böyle sahip çıkıyoruz. Mandalina ağaçları sadece bize değil, ülkemize de yadigar. Annem zaman zaman anılarını tazelemek için bahçeye gidiyor. Burada çok duygulanıyor. Onların sevgisi bambaşkaydı. Bizim çocuklarımız ve sonrakiler de hep Ömer ile Yadigar aşkını bu mandalina sayesinde diri tutacak. Hem babamın bize bıraktığı mandalina bahçesini hem de anneme gözümüz gibi bakıyoruz. "

"Sevgimiz mandalina bahçesinde doğdu"

Yadigar Aras ise evlilikleri boyunca hiç kendisini incitmeyen eşinin ölümüne hala alışamadığını söyledi.

Mandalinanın sevgilerinin filizlenmesinde hep çok büyük bir yeri olduğunu anlatan Aras, "Sevgimiz mandalina bahçesinde doğdu. Sağ olsun oğlumuzda bizim sevgimizi yaşatmak için bir marka oluşturdu. Çok duygulandım. Eşimi, hatıralarıyla, büyüttüğü ağaçlarla yaşatıyorum. Her zaman yüreğimde, kalbimde yaşıyor." ifadesini kullandı.

İstanköy, Bodrum, Karar, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anne ve babasının aşkını 'Bodrum Yadigarı' ile yaşatıyor - Son Dakika


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