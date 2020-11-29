Anne ve babasının izinden giden "Çalıkuşu", öğrencilerini TÜBİTAK ile geleceğe hazırlıyor - Son Dakika

Anne ve babasının izinden giden "Çalıkuşu", öğrencilerini TÜBİTAK ile geleceğe hazırlıyor

29.11.2020 11:19

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde belirlenen "Yılın Çalıkuşu" öğretmenleri arasında yer alan fen bilimleri öğretmeni Özcan Elzem Şengül, hazırladığı TÜBİTAK projeleriyle öğrencilerinin bölge ve Türkiye dereceleri almasını sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde belirlenen "Yılın Çalıkuşu" öğretmenleri arasında yer alan fen bilimleri öğretmeni Özcan Elzem Şengül, hazırladığı TÜBİTAK projeleriyle öğrencilerinin bölge ve Türkiye dereceleri almasını sağladı.

Anne ve babası sınıf öğretmeni olan Şengül, köy köy dolaştığı Türkiye'nin dört bir köşesinde ailesinden etkilenerek öğretmenliği tercih etti.

Yaklaşık 20 yıldır öğretmenlik görevini sürdüren Şengül, öğrencilerinin 21. yüzyılda donanımlı hale gelebilmesi adına hazırladığı TÜBİTAK projeleriyle bölge ve Türkiye dereceleri almasına katkı yaptı.

Bu kapsamda yüzlerce öğrencinin teknoloji tabanlı projeler hazırlamasını sağlayan Şengül, çalışmalarıyla MEB tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde belirlenen "Yılın Çalıkuşu" öğretmenleri arasında yer almayı başardı.

Kayseri Melikgazi Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Özcan Elzem Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen anne ve babasının, meslek tercihinde kendisine örnek olduğunu söyledi.

"Öğretmenlik benim kaderim." diyen Şengül, çocukluğunun köy okullarında geçtiğini ve adım adım gezdiği Anadolu'nun farklı noktalarında öğretmenliğin benliğine işlediğini belirtti.

Şengül, Adapazarı, Ankara, Bartın, Ardahan, Tekirdağ ve Gaziantep gibi illerde görev yaptığını dile getirerek, "TÜBİTAK projelerinde 4 farklı ilde ortaokullar arası proje yarışmalarına katıldık. Yaklaşık 30'a yakın öğrencimle bu süreçte Türkiye ve bölge finallerinde dereceler aldık. Yakın bir zamanda öğrencilerim ortaokullar arası proje yarışmasında finale girdi. Şimdi heyecanla onun sonucunu bekliyoruz." dedi.

Teknoloji, kodlama gibi farklı alanlarda çalıştıklarını aktaran Şengül, şöyle devam etti:

"Özellikle kız çocuklarına kodlamaya önem veriyoruz. Onlarca yarışmaya da katıldık kız öğrencilerimle. Robotik kodlamada derecelerimiz oldu. Sadece yarışmalarla sınırlı kalmıyoruz. Bilim şenliğinde 12 bin 400 öğrenciye atölye bazında söyleşi ve 23 farklı alanda etkinlikler düzenledik. 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalıştık. Sosyal projelerde de görev aldık."

"Okulum evimdir"

Şengül, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında her yıl Ankara'da düzenlenen ve eğitimde fark yaratan öğretmenlerin de katıldığı programın bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamadığını ve Kayseri'yi temsilen 24 Kasım Salı günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile çevrim içi toplandıklarını hatırlattı.

MEB'in "Yılın Çalıkuşları" arasında yer almasına değinen Şengül, "Onur duydum. Bu zor bir süreç. Günlerce gecelerce öğrencilerle bir proje hazırlıyorsunuz. Öğrenciler için neler yapabileceğiniz düşünüyorsunuz. Ulaşamadığımız binlerce öğrenci var. Yılın fark yaratan öğretmenleri olarak seçildik. Fark yaratmaya öğretmenler olarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Şengül, "Okulum evimdir." ifadesini kullanarak, yakın zamanda Kovid-19'a yakalandığını, kronik rahatsızlığı olduğu için hastalığının ağır geçtiğini anlattı.

Bu süreçte öğrencilerinin yarışmadan vazgeçmediğini vurgulayan Şengül, TÜBİTAK'ta finale kalan 4 projeden biriyle Türkiye finaline kaldıklarını aktardı.

Şengül, İstanbul'da gerçekleşecek TEKNOFEST'e 3 projeyle hazırlandıklarını ve ilerleyen dönemlerde onlarca öğrencisiyle bilimin ışığında çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anne ve babasının izinden giden Çalıkuşu , öğrencilerini TÜBİTAK ile geleceğe hazırlıyor
Anne ve babasının izinden giden Çalıkuşu , öğrencilerini TÜBİTAK ile geleceğe hazırlıyor
Anne ve babasının izinden giden Çalıkuşu , öğrencilerini TÜBİTAK ile geleceğe hazırlıyor
Anne ve babasının izinden giden Çalıkuşu , öğrencilerini TÜBİTAK ile geleceğe hazırlıyor

Öğretmenler Günü, Çalıkuşu, Türkiye, MEB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anne ve babasının izinden giden 'Çalıkuşu', öğrencilerini TÜBİTAK ile geleceğe hazırlıyor - Son Dakika


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