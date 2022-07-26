Kaza, cumartesi günü saat 06.00 sıralarında TEM Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara 'ya giden Semih Sert yönetimindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Anne ve babasının öldüğü kazada yaralanan Ahsen, 3 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

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