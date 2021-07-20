Üye Girişi
Anne ve babasının vazgeçmediği Asena bebek, yaşama tutunmayı başardı - Son Dakika

Anne ve babasının vazgeçmediği Asena bebek, yaşama tutunmayı başardı

20.07.2021 11:42
Anne ve babasının vazgeçmediği Asena bebek, yaşama tutunmayı başardı, System.String[]

ANTALYA'da Süleyman Gök (33) ile Kırgızistanlı Feride Eşmuratova Gök 24) çiftine, doktorlar doğacak bebeklerinin down sendromlu olabileceğini, onay vermeleri halinde gebeliğin sonlandırılabileceğini söyledi.

ANTALYA'da Süleyman Gök (33) ile Kırgızistanlı Feride Eşmuratova Gök 24) çiftine, doktorlar doğacak bebeklerinin down sendromlu olabileceğini, onay vermeleri halinde gebeliğin sonlandırılabileceğini söyledi. Çiftin, doğumuna karar verdiği bebeğin, dünyaya geldikten sonra down sendromlu olmadığı, ancak 12 parmak bağırsağı ve anüsü bulunmadığı belirlendi. Doğumdan 3 saat sonra ameliyata alınarak bağırsak dokusundan 12 parmak bağırsağı oluşturulan bebeğe, 2 ay sonra da ikinci ameliyatla makat oluşturuldu. Çiftin Ebrar Asena ismini verdiği bebek, sağlığına kavuştu.

Antalya'da 3 yıl önce hayatlarını birleştiren Süleyman Gök (33) ile Kırgızistanlı Feride Eşmuratova Gök'ün (24) ilk bebekleri Ebrar Asena, 1,5 yıl içinde iki ameliyat geçirdi. Bebeğin anne karnında 6,5 aylıkken 12 parmak bağırsağı ve anüsünün olmadığını belirleyen doktorlar, ayrıca down sendromlu doğabileceğini anlattıklarında, genç çift büyük üzüntü yaşadı. Onay vermeleri halinde gebeliğin sonlandırılabileceği söylenen Gök çifti, bebeklerini her ne şekilde doğarsa doğsun kabul etmeye hazır olarak doğumu beklemeye başladı. Dünyaya geldikten sonra down sendromlu olmadığı belirlenen, ancak 12 parmak bağırsağı ve anüsü bulunmayan bebek, doğumdan 3 saat sonra acil ameliyata alındı. Kendi bağırsak dokusundan 12 parmak bağırsağı oluşturulan bebek, ilkinden 2 ay sonra ikinci kez ameliyata alındı. Bu kez de makatı oluşturulan Ebrar Asena, artık sağlıklı bir bebek olarak yaşamını sürdürüyor.

'BİZ ALLAH'A GÜVENDİK'Süleyman Gök, Ebrar Asena'da problem olduğunu eşi 6,5 aylık hamileyken öğrendiklerini belirterek, gebelik döneminde başvurdukları bir hastanede doktorların kendilerine gebelik sonlandırma işleminden söz ettiklerini söyledi. Doktorların bağırsak ve makat problemlerinin yanı sıra bebeğin down sendromlu olabileceğinden şüphelendiklerini söyleyen Gök, "Bize eğer istersek bu doğumu gerçekleştirmeyebileceğimizi söylediler. Biz Allah'a inandık, doktorlarımıza güvendik" dedi.Eşi Feride Eşmuratova Gök ile büyük üzüntü yaşadıklarını, duygusal günler geçirdiklerini söyleyen Gök, "Eşimle birlikte ne şekilde olursa olsun, nasıl olursa olsun bebeğimizi istedik. Tabi bebeğimizi kaybeder miyiz diye çok üzüldük. Bebeğimize bir şey olacaksa en azından dünyaya geldikten sonra olsun diye düşündük. Allah'a şükürler olsun, bugünümüze şükürler olsun, bebeğimiz sağlığına kavuştu" dedi.DOĞDUKTAN 3 SAAT SONRA İLK AMELİYATKızları Ebrar Asena'nın 1,5 yıl önce bir özel hastanede dünyaya geldiğini anlatan Gök, "Bebeğimizin doğduğu hastanede bu ameliyatlar yapılamadığı için ambulansla MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi'ne sevk edildi. Doğduktan 3 saat sonra 12 parmak bağırsağı ameliyatına alındı. Şükür başarılı geçti. Daha sonra da makat ameliyatı oldu. Allah'a şükür onu da sorunsuz atlattı. Doktorumuza sonsuz teşekkür ediyoruz. Asena artık sağlıklı, mutluyuz" diye konuştu.Anne Feride Eşmuratova Gök ise bebeklerini sağlığına kavuşturan doktorlarına teşekkür etti.'ACİL AMELİYATA ALDIK'Ameliyatları gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakkı İrgil, Ebrar Asena bebeğin kendilerine geldiğinde 12 parmak bağırsağı ve makatının olmadığını, acil ameliyata aldıklarını belirtti. Bu tip bebeklerin ortalama 5 bin doğumda bir görülebildiğini söyleyen Op. Dr. İrgil, Ebrar Asena'nın ilk ameliyatında kendi bağırsak dokularını birleştirerek 12 parmak bağırsağını oluşturduklarını anlattı. İlk ameliyatın, kendilerine makat ameliyatını yapabilmeleri için zaman kazandırdığını ifade eden Op. Dr. İrgil, "2 ay sonra da anüsü ve döl yatağını oluşturduk. Böylece Asena bebek normal hayatına sağlıklı biçimde devam etmeye başladı. Artık bir sıkıntı yaşamayacak" dedi.'ZORLU AMELİYATLAR'Günümüzde bu tip hastalıklara anne karnında tanı konulabildiğini vurgulayan Op. Dr. Hakkı İrgil, "Bu tip hastalıklara sahip bebeklere, doğumdan sonra hemen müdahale edebiliyoruz. Bebeklerimiz de sağlıklı büyüyor" diye konuştu.

Bu tip ameliyatların oldukça zor ve teknik olduğu gibi ekip ameliyatları olduğunu da sözlerine ekleyen Op. Dr. İrgil, "Tabi ki belli tecrübe gerekiyor. Ekip ve tecrübe olunca ameliyat sonuçları da iyi oluyor" ifadelerini kullandı.


Anne ve babasının vazgeçmediği Asena bebek, yaşama tutunmayı başardı
Anne ve babasının vazgeçmediği Asena bebek, yaşama tutunmayı başardı
Anne ve babasının vazgeçmediği Asena bebek, yaşama tutunmayı başardı

Süleyman Gök, Antalya, Mevla, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anne ve babasının vazgeçmediği Asena bebek, yaşama tutunmayı başardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Miley Cyrus, yeni itiraflarıyla magazin gündemini salladı! İlk cinsel deneyimini bir kadınla yaşamış 11:34 Miley Cyrus, yeni itiraflarıyla magazin gündemini salladı! İlk cinsel deneyimini bir kadınla yaşamış Gerçek, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle anlaşıldı! 11:22 Gerçek, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle anlaşıldı! "Arsa bakmaya gittim" diyen Adil Öksüz, Akıncı Üssü'nden çıktı Silivri'de dehşet anları! Yürüyüş yapmak için çıktı, kurşun yağmuruna tutuldu 11:03 Silivri'de dehşet anları! Yürüyüş yapmak için çıktı, kurşun yağmuruna tutuldu
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi 10:44 Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu 10:19 Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz 09:41 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu 22:18 ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı 21:03 Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı

Son Dakika Haberleri
11:44 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı
11:27 İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü
11:21 Gerçek, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle anlaşıldı! "Arsa bakmaya gittim" diyen Adil Öksüz, Akıncı Üssü'nden çıktı
11:02 Silivri'de dehşet anları! Yürüyüş yapmak için çıktı, kurşun yağmuruna tutuldu
10:43 Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi
10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz
10:18 Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu
09:51 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
09:40 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz
Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı         
11:45
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı         
11:16
2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu         
10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz         
10:37
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı         
17:35
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Bu kez söz, zorlu bir yolculuğa çıkan Afgan göçmenlerde Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Bu kez söz, zorlu bir yolculuğa çıkan Afgan göçmenlerde         
16:36
Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti         
15:58
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 11:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne ve babasının vazgeçmediği Asena bebek, yaşama tutunmayı başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement