Anne ve bebeği 5'inci kat balkonundan düşerek öldü - Son Dakika

BOLU'da, Songül Can (33) ile 10 aylık bebeği Yaprak, ziyaret için gittikleri yakınlarının oturduğu binanın beşinci katından düştü. Anne ve bebeği hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğin 4 ay önce evlerinin 2'nci katından düşmesi nedeniyle tedavi gördüğü ve dün hastaneden taburcu olduğu öğrenilirken, annenin bebeğiyle birlikte balkondan boşluğa atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 434'ncü Sokak üzerinde meydana geldi. 7 yıllık evli Can çiftinin çocukları Yaprak, 4 ay önce oturdukları evin 2'nin katından düştü. bir de 5 yaşında çocukları olan çiftin 10 aylık bebekleri Yaprak, tedavinin ardından dün taburcu oldu. Can çifti, bugün (Pazar), bir yakınlarının evine misafirliğe gitti. Songül Can iddiaya göre çocuğunu uyutmak için yan odaya geçti. Songül Can ve 10 aylık çocuğu Yaprak Can, bir süre sonra binanın beşinci katındaki balkondan düştü.
Annenin intihar etmek için bebeği ile birlikte balkondan atlamış olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.