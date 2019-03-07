Son Dakika Haberleri: Anne ve Bebeğini Yangından İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Anne ve Bebeğini Yangından İtfaiye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 1 yaşındaki bebeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anne ve Bebeğini Yangından İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 1 yaşındaki bebeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 28 Haziran Mahallesi Ömür Sokak'ta Gülşen Aydın'ın ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin balkonunda mahsur kalan anne ve 1 yaşındaki bebeğini kurtardıktan sonra yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Anne ve bebeği, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:09 Kaynak: AA

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