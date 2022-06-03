Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

03.06.2022 16:52
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında anne ile bebeğinin ölümüne neden olan ve darp edilme korkusuyla olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında anne ile bebeğinin ölümüne neden olan ve darp edilme korkusuyla olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Acıpayam ilçesi Karahüyük Mahallesinde meydana gelen kazada Ömer Tozgun (30) idaresindeki 48 AGB 816 plakalı otomobil, Kuyucak Köprüsü olarak bilinen noktada karşı yönden gelen Ziya T. hakimiyetindeki 15 FE 677 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Ömer Tozgun, eşi Asiye Tozgun (26), çocukları Huriye Tozgun (2), Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve kayınbirader Alperen S.'yi (16) Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan anne Asiye Tozgun, bebeği Huriye Tozgun doktorların müdahalelerine rağmen hastanede yaşamanı yitirdi. Ağır yaralı olan kayınbirader Alperen S. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, baba ve Yusuf Poyraz Tozgun'un ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Anne ve bebeğinin yan yana defin edilmesi ardından kamyonet sürücüsü Ziya T., darp edilme korkusuyla olay yerinden kaçtığını söyleyerek karakola gidip teslim oldu. İşlemleri tamamlanan Ziya T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

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Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu
Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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