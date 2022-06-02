Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

02.06.2022 14:57
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve bebeği yan yana toprağa verildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve bebeği yan yana toprağa verildi. Kazanın ardından olay yerinden kaybolan kamyonet sürücüsü, teslim olduktan sonra verdiği ilk ifadesinde, "Darp edilmekten korktuğum için olay yerinden uzaklaştım" dedi.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Acıpayam'dan Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi istikametine giden Ömer Tozgun (30) idaresindeki 48 AGB 816 plakalı otomobil, Kuyucak Köprüsü olarak bilinen noktada karşı yönden gelen 15 FE 677 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri otomobil içinde bulunan Ömer Tozgun, eşi Asiye Tozgun (26), çocukları Huriye Tozgun (2), Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve kayınbirader Alperen S.'yi (16) Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan anne Asiye Tozgun, bebeği Huriye Tozgun doktorların müdahalelerine rağmen hastanede yaşamanı yitirdi. Ağır yaralı olan kayınbirader Alperen S. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, baba ve Yusuf Poyraz Tozgun'un ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Anne ve bebeği yan yana defnedildi

Kazada hayatını kaybeden anne Asiye Tozgun ve Huriye Tozgun, Serinhisar ilçesi Yüreğil Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Sevenlerinin ve yakınlarının katıldığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu.

Kamyonet sürücüsü teslim oldu

Kaza sonrası ortadan kaybolan kamyonet sürücüsü teslim oldu. Kamyonet sürücüsünün verdiği ilk ifadesinde, "Bir anlık şoka girdim. Darp edilmekten korktuğum için olay yerinden uzaklaştım" dediği öğrenildi. - DENİZLİ

Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Litvanya, halkın topladığı bağışlarla aldığı Bayraktar SİHA'yı Ukrayna'ya hediye edecek
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:14:56. #1.11#
SON DAKİKA: Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement