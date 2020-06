'Anne ve Bebek Yogası Eğitimi'ne ilgi büyük oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi'nde doğum yaptıktan sonra fiziksel ve ruhsal sorun yaşayan anne ve bebekleri için 'Anne-Bebek Yogası Eğitimi' verilmeye başlandı. Pandemiden dolayı video konferans ile yapılan eğitime isteyen anneler ülkenin dört bir yanından katılabiliyor. Başhekim Prof. Dr. Yaprak Üstün, "Her bir eğitim programını 5 gün olarak organize ediyoruz. Her gün günde 1 saat olmak üzere haftanın 5 günü eğitimlerimiz devam ediyor. Program tamamen ücretsiz" dedi.Başhekim Prof. Dr. Yaprak Üstün, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ettiği programlar çerçevesinde bu eğitimleri verdiklerini ifade ederek, "Özellikle doğum sonrası dönem anne ve bebeği arasındaki bağın kurulması açısından çok önemli bir süreç. Annelerin bebeklerine alışması için de çok kıymetli bir dönem. İşte bu dönemde bizler de anne ve bebeklerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu noktada özellikle doğumdan 6 hafta sonrasında annelerimizin eski formlarını kazanabilmeleri adına bir takım egzersizleri yapmalarını öneriyoruz. Bu noktada hekimlerine danışarak eğitim programlarını belirliyoruz. Bu eğitimlerde özellikle hem bebekleriyle birlikte güzel vakit geçirmek hem bebekleriyle bağlanmalarını güçlendirmek adına bu fiziksel aktivitelerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede hem bebek daha rahat uyuyor, beslenme problemleri daha az çekiyor. Annesiyle birlikte güzel vakit geçiriyor. Anne de bu arada formunu kazanıyor. Bu anlamda bu eğitimlerimizi online olarak sürdürüyoruz. Biz kendi web sitemizden online olarak eğitim programlarımızı duyuruyoruz. Bizim takibimizde olan gebelerimizi de bu program hakkında bilgilendiriyoruz; ama şu an bizim bu eğitim programlarımıza Türkiye'nin dört bir yanından katılan pek çok gebemiz ve annemiz var. Dolayısıyla bizim programlarımızı web sitemizden takip ederek eğitimlerimize çok rahatlıkla katılabilirler" diye konuştu. Fizyoterapist Gülcan Doğal Topal ise Anne ve Bebek Yogası eğitimlerindeki asıl amaçlarının anne ve bebeğinin güvenli bağlanması ve annenin doğum sonrası vücut pozisyonunu düzeltmek olduğunu belirtti.