Anne ve Çocuğuna Otomobil Böyle Çarptı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuğu yola savruldu. Ama neyse ki otomobil hızlı değildi ve kadın da küçük çocuğu da kazayı hafif yaralanmalarla atlattı. Olaysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.



(İHA)

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