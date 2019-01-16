Anne ve Çocuğuna Otomobil Böyle Çarptı
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Rusya'nın St. Petersburg kentinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı.
Rusya'nın St. Petersburg kentinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuğu yola savruldu. Ama neyse ki otomobil hızlı değildi ve kadın da küçük çocuğu da kazayı hafif yaralanmalarla atlattı. Olaysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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