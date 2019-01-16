Son Dakika Haberleri: Anne ve Çocuğuna Otomobil Böyle Çarptı

Anne ve Çocuğuna Otomobil Böyle Çarptı

51 dakika önce

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuğu yola savruldu. Ama neyse ki otomobil hızlı değildi ve kadın da küçük çocuğu da kazayı hafif yaralanmalarla atlattı. Olaysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Anne, Güncel
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