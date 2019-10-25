Son Dakika Haberleri: Anne ve çocuğunun mahsur kaldığı yangında can pazarı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Anne ve çocuğunun mahsur kaldığı yangında can pazarı kamerada

Anne ve çocuğunun mahsur kaldığı yangında can pazarı kamerada

44 dakika önce

Anne ve çocuğunun mahsur kaldığı yangında can pazarı kamerada Yanan evde mahsur kalan anne ile çocuğu itfaiye tarafından kurtarıldıAYDIN - Aydın'da akşam saatlerinde meydana gelen ikamet yangınında can pazarı yaşandı.

Anne ve çocuğunun mahsur kaldığı yangında can pazarı kamerada

Yanan evde mahsur kalan anne ile çocuğu itfaiye tarafından kurtarıldı

AYDIN - Aydın'da akşam saatlerinde meydana gelen ikamet yangınında can pazarı yaşandı. Yanan evde mahsur kalan anne ile çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Zaman zaman yürekleri ağza getiren olayda yanan evde mahsur kalan anne ile çocuğunun kurtarılması ile herkes derin bir nefes aldı.

Yangın, Efeler ilçe merkezi Güzelhisar Mahallesi 47 Sokak üzerinde bulunan 21 numaralı apartmanın 4. katında meydana geldi. Akşam saatlerinde evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yanan evde mahsur kalan evin hanımı ile çocuğu evin balkonuna sığındı. Evde 2 kişinin mahsur kalması nedeniyle zamanla yarışan itfaiye ekipleri merdivenli araç ile yanan evin olduğu sokağa gelip mahsur kalan anne ile çocuğu kurtardı. Anne ile çocuğun kurtarılması ile herkes derin bir nefes alırken, kurtarma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne ve çocuğunun mahsur kaldığı yangında can pazarı kamerada

İtfaiye, Aydın, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:18 Kaynak: İHA
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