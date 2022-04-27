Anne ve çocuklar Ormanya'da - Son Dakika
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Anne ve çocuklar Ormanya'da

27.05.2022 09:52
Anne ve çocuklar Ormanya'da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 4-6 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Ormanya gezisine katılım yoğun oldu.

Türkiye'de örnek gösterilen Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ormanya Doğal Yaşam Parkı, bitkiler ve hayvanların doğal yaşamlarını sürdürdüğü, çocuklara yönelik eğlence alanları ile gezip görülecek yerler arasında. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne kayıtlı katılımcılardan 90 anne ve 114 çocuk, okul öncesi öğretmenleri eşliğinde orman kütüphanesinde kitap okudu. Ardından antrenörler eşliğinde hayal gücü egzersizleri yaptırıldı.

DOĞAYLA BAŞ BAŞA

Oksijen deposu ormanlarımızdan olan Ormanya'da çocuklara ve ebeveynlerine yönelik etkinlikler gerçekleşti. Okul öncesi öğretmenleri tarafından okunan kitapta yer alan hayvanları çocuklar tahmin ederek çok eğlendi. Anne Şehir okul öncesi öğretmeni de ormanda oynanabilecek oyunlar hakkında çocuklara bilgi verdi. Ormanda ağaçlar incelendi, çimene-toprağa dokunan çocuklar, doğanın sesini dinleyip, sincapları arayıp teknolojiden uzak bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara tablet-telefon olmadan da eğlenebilecekleri ve oyunlar oynayabilecekleri yeniden hatırlatıldı. Çocukların merak duygularını geliştirmesi yönünde destek verildi.

DOĞADA YAPILAN EGZERSİZLER

Hayal gücü ile okunan kitapların sonrasında Anne Şehir antrenörü eşliğinde çocuklar eğlenceli taklitler yaparak eğlendi. Çocuklar ağaç, kuş, fil taklitlerini başarıyla yaptı. Ayrıca hayvanların seslerini çıkararak sincap nefesi ve zıplayışı, kurbağa zıplayışı, aslan nefesi ve sesi ile neşelendi. Çocuklar balon şişirme oyunu ile güzel vakit geçirdi.

SAĞLIKLI YAŞAM GEZİSİ OLDU

Anne Şehir ile Ormanya gezisine eşlik eden uzmanlar, doğada egzersiz yapmanın fiziksel açıdan fayda sağladığını, bedendeki tüm organlara masaj etkisi yaparak, iç salgı bezlerinin uyardığını, koordinasyon ve denge becerilerini geliştirip, hormonları dengelediğini anlattı. Bu kapsamda uygulamalarda yapılan hayvan nefes taklitleriyle, akciğere bol oksijen girdiğinden akciğer kapasitesini geliştirdiği bilgisi verildi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün okul öncesi eğitim sınıfları hakkında detaylı bilgi için 0262-3182725 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler
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