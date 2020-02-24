Anne ve çocuklardan keçe kuklalar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anne ve çocuklardan keçe kuklalar - Son Dakika

Anne ve çocuklardan keçe kuklalar

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi 'Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalışmalarına devam ediyor.

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Odunpazarı Belediyesi 'Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalışmalarına devam ediyor.


Emek Halk Merkezi'nde anne-çocuk el işi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte birlikte el işi yapan anne ve çocuklar, keyif dolu anlar geçirdi. Etkinliğe 5-10 yaş arasında 20 çocuk ve 15 anne katıldı. Anne ve çocuklar keçeden kuklalar yaptılar. Hem el becerilerini geliştiren hem de anneleri ile hoşça vakit geçirdi. Çocuklar, etkinlik sayesinde motor becerilerini geliştirirken, birilikte hareket edebilmeyi de öğrendi.


Birlikte kuklalar yapan anne ve çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, anne ve çocuklar birlikte üretmenin hazzını yaşadı. Kendileri için bu etkinliği düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür eden anne ve çocuklar, bu tip etkinliklerin devam etmesini istedi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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