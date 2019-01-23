Anne ve Çocukları Aynı Okulda Eğitim Görüyor

Anne ve çocukları aynı okulda eğitim görüyor Elazığ'da özel eğitim gören öğrencilerin anneleri de, aynı okulda açılan kurslar sayesinde hem kendilerini geliştiriyor hemde çocuklarıyla bir arada olma fırsatı buluyorELAZIĞ - Elazığ'da özel eğitim gören öğrencilerin anneleri de aynı okulda açılan...

Anne ve çocukları aynı okulda eğitim görüyor

Elazığ'da özel eğitim gören öğrencilerin anneleri de, aynı okulda açılan kurslar sayesinde hem kendilerini geliştiriyor hemde çocuklarıyla bir arada olma fırsatı buluyor



ELAZIĞ - Elazığ'da özel eğitim gören öğrencilerin anneleri de aynı okulda açılan kurs sayesinde hem kendilerini geliştiriyor hem de çocuklarıyla bir arada olma fırsatı buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Elazığ Özel Eğitim Uygulama Okulu, 60 personel ile 140 orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel çocuklara eğitim veriyor. Özel çocuklar burada eğitim alırken anneleri de okul içerisinden Halk Eğitim tarafından açılan dikiş nakış ve el sanatları kursunda kendilerini geliştiriyor. Çocuklarının nasıl bir yerde eğitim aldığı gören, öğretmenleriyle bir bir görüşen anneler aynı zamanda boş zamanlarını değerlendiriyor.

Kızının epilepsi hastası olduğunu dile getiren Bedriye Polat, "Kızım, üst kattaki sınıfta eğitim görürken, biz de Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurs sayesinde kağıt rölyef, dikiş gibi şeyler yaparak zamanımızı değerlendiriyoruz. Burada olunca çocuklara da bakıyoruz. Gözümüz çocukların üzerinde oluyor. Hem çocuğumuza yardımcı oluyoruz hem de burada zamanımızı değerlendiriyoruz" dedi.

Çocuğunun otizmli olduğunu ifade eden Miyase Öztürk ise, "Kendisi yukarıda eğitim görüyor. Biz de bir alt katta el işi yapıyoruz. Zamanımızı değerlendiriyoruz. Hocamız sağ olsun bize öğretiyor. Bir yandan çocuklarımıza bakıyoruz bir yandan da günümüzü değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere eğitim veren resmi devlet kurumu olduklarını belirten okul müdürü Caner Kaya da, "Okulumuzda 5 yaştan 27 yaşa kadar çocuklarımız eğitim görmektedir. Yani anasınıfından başlayıp, 12'nci sınıfın sonuna kadar eğitimlerini kurumumuzda sürdürmektedirler. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen plan ve programlar çerçevesinde eğitimi devam ettiriyoruz. Özel eğitim öğretmenleri tarafından gerekli eğitim verildikten sonra okulumuzda bulunan resim ve müzik atölyesi, el sanatları ve beden eğitimi salonlarında çocuklarımız bireysel farklılıklarını keşfederek, kendi yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmaktadır. Bizim buradaki amacımız çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak, kendi kendine yetebilecek seviyede bir hayat ve yaşam hazırlamaktır. Bu sürecin zorlukları da oluyor. öğrenciyi ve veliyi okula sevdirebilme adına zorluklar da yaşıyoruz. Bunun için de Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yaptığımız ortak çalışma sonucunda okulda annelere, dikiş nakış ve el sanatları kursları açtık. Onlara kurs veriyoruz. Çocuklar dersteyken anneleri de boş kalmayıp ders sırasında eğitim öğrenimlerine devam etmekte. En azından yeni bir şeyler öğrenmektedirler. Teneffüslerde de öğrencilerle birlikte vakit geçirmektedirler" diye konuştu.

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