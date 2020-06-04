Anne ve çocukları birlikte spor yapacak - Son Dakika

Anne ve çocukları birlikte spor yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında "Mesafe Spora Engel Değil" etkinlikleri düzenliyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında "Mesafe Spora Engel Değil" etkinlikleri düzenliyor. Haftanın üç günü düzenlenecek olan etkinliklere sadece kadınlar ve çocukları katılabilecek. Etkinlik İzmit ilçesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi'nin (SEKASEM) bahçesindeki açık alanda gerçekleştirilecek.


Mesafe Spora Engel Değil etkinliği kapsamında spor faaliyetleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, saat 15.00 - 16.00 ve 16.30 - 17.30 arasında yapılacak. Uzun süre hareketsiz kalan anne ve çocuklar uzman antrenör eşliğinde egzersiz çalışmaları gerçekleştirecek. 5 Haziran Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKASEM'de ilk kez gerçekleştirilecek olan etkinlikte spor yapan vatandaşlara tüm salgın önemlerine uygulanacak.


Sağlık personelinin de olacağı spor egzersizlerine ve etkinliklere katılacak olan vatandaşların her seans öncesi vücut ısıları ölçülecek ve ardından dezenfektan verilecek. Ayrıca 2 metre sosyal mesafe kuralına uyularak egzersiz düzeni alınarak yapılacak olan spor egzersizlerinde, sosyal hayatında fiziksel aktivitelere katılımı az olan kişilere göre önceden belirlenecek. Egzersizler alanında uzman antrenörler eşliğinde 40 dakika sürecek. Talebe göre ek seans ve açık hava spor egzersiz planlaması yapılacak.


Yarınki spor etkinliği anne ve çocuklara, vücut sağlığı acısından önemli bir destek olacak. Düzenlenen etkinlikte yapılan spor hareketlerinin evlerinde kalan vatandaşların da yapabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 03:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anne ve çocukları birlikte spor yapacak - Son Dakika Spor
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