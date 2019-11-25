Son Dakika Haberleri: Anne ve çocukları ölümden döndü
Son Dakika 3. Sayfa Anne ve çocukları ölümden döndü - Son Dakika

Anne ve çocukları ölümden döndü

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, çocuklarının da içinde bulunduğu otomobille takla attı.

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Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, çocuklarının da içinde bulunduğu otomobille takla attı. Ölünden dönen anne ve çocukları, hastaneye kaldırıldı.


Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EG 8688 plakalı otomobil sürücüsü N.İ., İznik- Orhangazi karayolununun 20. Kilometresinde direksiyon hakimiyetinin kaybetti. Yolun kenarına ters dönen araçta bulunan N.İ. ve çocukları F.Z.İ (4) ve B.C.İ. (10) yaralandı.


Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

İznik, Bursa, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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