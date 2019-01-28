Anne ve Çocuklarının Öldürüldüğü Çiftlik Evinde Katliamın İzleri

KONYA'da çiftlik evinde pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunan Afganistan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlunun otopsileri tamamlandı.

KONYA'da çiftlik evinde pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunan Afganistan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlunun otopsileri tamamlandı. Çiftlik evindeki izler, katliamı gözler önüne serdi. Polis, katliamda evde bulunmayan Mehmet isimli eşi arıyor. Vahşice öldürülen çocuklardan geriye ise oyuncakları kaldı.



Şanlıurfa'da bulunan çiftlik sahibi Hüseyin Çubukçu, yaklaşık 2 ay önce hayvanların bakımını yapmak için Afganistan uyruklu 2 çocuklu aileyi işe aldı. Bir süredir telefonla aradığı aileye ulaşamayan Çubukçu dün akşam saatlerinde arkadaşı Davut D.'yi arayarak, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki çiftliğe bakmasını istedi. Bunun üzerine çiftliğe giden Davut D., ailenin kaldığı evin kapısının açık olduğunu fark edince içeri girdi.



EV KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ



Eve girdiğinde duvar ve kapıların kanlar içinde olduğunu gören Davut D.', Afgan kadını oturma odasında, iki çocuğu da banyoda kanlar içinde görünce dehşete düştü. Yaşadığı şokun ardından Davut D. olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede anne ve iki çocuğunun pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü saptanan çocukların cesetlerinin daha sonra banyoya taşındığı anlaşıldı. Öldürülen anne ve çocuklarının cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.



ŞÜPHELİ KOCA, ÇOCUKLARINA DÜŞKÜNMÜŞ



Çiftlik evindeki katliamla ilgili araştırma başlatan polis, cinayeti evde bulunmayan, isminin 'Mehmet' olduğu belirlenen kadının eşinin işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Polis, cep telefonu kapalı olan Mehmet'i arıyor. Tüyler ürperten katliamla ilgili soruşturma sürerken, anne ve çocuklarının kimlikleri henüz belirlenemedi. Mehmet isimli şüphelinin çocuklarına düşkün olduğunu öğrenildi. Çiftlik evindeki izler, katliamı gözler önüne sererken başlarından vurularak öldürülen çocuklardan geriye oyuncakları kaldı. Polis, cinayetin cumartesi gecesi işlenmiş olabileceği üzerinde durduyor. - Konya

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