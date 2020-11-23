Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü - Son Dakika

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, Tarsus'ta bir aileden üç kişiyi bir haftada hayattan kopardı. İlçede yaşayan iş insanı Murat Karabulut, 14 Kasım günü rahatsızlanıp, hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut, Tarsus Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Durumu daha da ağırlaşan Karabulut, hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra koronavirüs semptomları gösterince, hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan anne Karabulut da yaşamını yitirdi. İki ferdi koronavirüse yenilen ailede bir üzücü haber de abla Selda Karabulut'tan geldi. İlçedeki Sivaslılar Derneği'nde yöneticilik yapan Karabulut, rahatsızlanınca Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada koronavirüs testi pozitif çıkan abla Karabulut, tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde yaşama tutunamadı. Seda Karabulut da annesi ve erkek kardeşiyle aynı mezarlığa defnedildi.