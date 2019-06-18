Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti
24 dakika önce
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışların sebep olduğu selde 4 kişi hayatını kaybetti.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:18 Kaynak: İHA
'nın Diyadin
ilçesinde etkili olan yağışların sebep olduğu selde 4 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Göl Mahallesi'nde oturan Naime Polat ve çocukları Musa ve Pınar
arazide ot topladıkları sırada yağmura yakalandı. Yağmurdan arazide bulunan köprü altına sığınarak korunmaya çalışan anne ve çocukları meydana gelen selde suya kapılarak hayatını kaybetti.
Aynı bölgede arazide bulunan Nurullah Yardımcı isimli şahıs ise yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Cenazelerin Diyadin Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp
Kurumuna getirildi. - AĞRI
Aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti
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