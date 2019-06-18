Son Dakika Haberleri: Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti
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Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

24 dakika önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışların sebep olduğu selde 4 kişi hayatını kaybetti.

Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti, System.String[]
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışların sebep olduğu selde 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Göl Mahallesi'nde oturan Naime Polat ve çocukları Musa ve Pınar arazide ot topladıkları sırada yağmura yakalandı. Yağmurdan arazide bulunan köprü altına sığınarak korunmaya çalışan anne ve çocukları meydana gelen selde suya kapılarak hayatını kaybetti.

Aynı bölgede arazide bulunan Nurullah Yardımcı isimli şahıs ise yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Cenazelerin Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:18 Kaynak: İHA
Diyadin, Anne, Ağrı, Güncel
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