Anne ve ikiz kızları sağ kurtarıldı, bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı (2) - Son Dakika

Anne ve ikiz kızları sağ kurtarıldı, bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı (2)
31.10.2020 18:45
ÖLEN ÇOCUK UMUT'MUŞİzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı'nda cesedi çıkarılan çocuğun Seher Dereli Perinçek'in oğlu Umut olduğu anlaşıldı.
ÖLEN ÇOCUK UMUT'MUŞ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı'nda cesedi çıkarılan çocuğun Seher Dereli Perinçek'in oğlu Umut olduğu anlaşıldı. Ayrıca Seher Dereli Perinçek'in enkaz altından çıkarıldığı söylenen kızı Elif'in ise hala enkaz altında olduğu çıkarılan çocuğun ise Perinçek'in diğer evladı Ezel olduğu belirtildi. Böylelikle enkazdan Seher Dereli Perinçek ile çocukları Ezel ve Elzem sağ kurtarılırken, oğlu Umut ise yaşamın yitirdi. Elif'in kurtarma çalışması sürüyor.
İZMİR,
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