Son Dakika Haberleri: Anne ve Kardeşleri Babaları Tarafından Katledilen İki Kardeşin En Acı Günü

Anne ve Kardeşleri Babaları Tarafından Katledilen İki Kardeşin En Acı Günü

4 saat önce

Burdur'da emekli astsubay Muzaffer Danış tarafından öldürülen eşi ve kızının cenazesi bugün morgdan alınarak defnedildi.

Anne ve Kardeşleri Babaları Tarafından Katledilen İki Kardeşin En Acı Günü, System.String[]
Burdur'da emekli astsubay Muzaffer Danış tarafından öldürülen eşi ve kızının cenazesi bugün morgdan alınarak defnedildi. Olay anında evde olmayan ailenin diğer üyesi iki kardeş tabutun başından ayrılmadı. Karısını ve kızını öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubayın cenazesinin ise ikindi namazından sonra toprağa verileceği bildirildi.

Olay önce gece Burdur'da Burç Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Emekli astsubay Muzaffer Danış, eşi Nilüfer (50) ve kızı Gizem Danış'ı (18) tabancayla öldürdükten sonra kendi başına da bir el ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlı ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muzaffer Danış hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından otopsileri tamamlanan anne Nilüfer Danış ile kızı Gizem Danış'ın cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Olay anında evde olmayan ailenin diğer üyeleri Özge ve kardeşi Oğuzhan Danış anneleri Nilüfer ve kardeşi Gizem'in tabutunun başından ayrılamadı.

Hastane morgundan alınan cenazeler Merkez Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Sultandere mezarlığındaki ali kabristanına defnedildi. Cenaze namazına Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Müftüsü Hıdır Bayrak, Gizem'in yakın arkadaşları ve akrabaları katıldı. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:41 Kaynak: İHA

Burdur, Güncel
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