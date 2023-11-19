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Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşusu gözaltına alındı - Son Dakika

Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşusu gözaltına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in (18), oturdukları binanın asansöründe ölü bulunmalarına ilişkin olayda bir kişi gözaltına alındı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının vücudunda herhangi bir yara ve kesici alet izinin yanı sıra havasızlık nedeniyle boğulduklarına dair bulguya rastlanmadığını belirterek cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştı.

Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşusu gözaltına alındı
19.11.2023 21:16

Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşusu gözaltına alındıŞüpheli komşu Ankara'da gözaltına alındı
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in (18), oturdukları binanın asansöründe ölü bulunmalarına ilişkin olayda bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi.Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının vücudunda herhangi bir yara ve kesici alet izinin yanı sıra havasızlık nedeniyle boğulduklarına dair bulguya rastlanmadı. Savcılık, anne ve kızının boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali nedeniyle cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştı.Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde uçakla Ankara'ya giden ve Devrim Güler'in alt komşusu olduğu öğrenilen A.Y akşam saatlerinde gözaltına alındı.Çiftçilikle uğraştığı öğrenilen A.Y'nin, Ankara'daki işlemlerin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.BA-

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Salihli, Manisa, Olaylar, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşusu gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşusu gözaltına alındı - Son Dakika
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