ANNE VE KIZI CARETTA CARETTA İLE YÜZDÜ, BABA O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika
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ANNE VE KIZI CARETTA CARETTA İLE YÜZDÜ, BABA O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

12.05.2022 09:59

ANTALYA'da Dilek Kara ile kızı Melisa Sıla, tekne turu sırasında karşılaştıkları caretta caretta ile yüzdü.

ANTALYA'da Dilek Kara ile kızı Melisa Sıla, tekne turu sırasında karşılaştıkları caretta caretta ile yüzdü. Eşi Levent Kara'nın o anları sualtı kamerasıyla kayda aldığını belirten Dilek Kara, "Kızım ilk kez bir caretta caretta ile karşılaştı. Çok heyecanlandı ve mutlu oldu" dedi.

Kara ailesi, kentin turistik bölgesi Olympos ve Adrasan arasındaki Sazak Koyu'na tekne ile günübirlik tatile giderken caretta caretta ile karşılaştı. Teknenin yanında yüzdükleri sırada yanlarına yaklaşan deniz kaplumbağasını fark eden Dilek Kara, onları kızı Melisa Sıla'nın da görmesini istedi. Anne ve kızı birlikte caretta caretta ile yüzdü. Levent Kara da deniz gözlüğü ve şnorkel takarak su altına inen eşi ile kızını, su altı kamerasıyla görüntüledi.

'DAHA ÖNCE HİÇ RASTLAMADIM'

Dilek Kara, kızının ilk kez karşılaştığı caretta carettaları görünce heyecanlanıp, mutlu olduğunu belirtti. Caretta carettanın kendilerine yaklaştığı anda suya dalıp, dokunma imkanı yakaladıklarını aktaran Kara, "Çok güzel canlılar. Denizin içinde süzülerek yüzüyordu. Bölgeye sık sık gelerek eşim ile birlikte dalışlar yaparız. Daha önce hiç rastlamadım. Kızımın şansına karşımıza çıktı ve bizimle kısa da olsa zaman geçirdi. Biz de birlikte yüzerek bir süre carettayı izledik. Unutulmaz anlardı" diye konuştu.

ANNE VE KIZI CARETTA CARETTA İLE YÜZDÜ, BABA O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
ANNE VE KIZI CARETTA CARETTA İLE YÜZDÜ, BABA O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
ANNE VE KIZI CARETTA CARETTA İLE YÜZDÜ, BABA O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
ANNE VE KIZI CARETTA CARETTA İLE YÜZDÜ, BABA O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
ANNE VE KIZI CARETTA CARETTA İLE YÜZDÜ, BABA O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNE VE KIZI CARETTA CARETTA İLE YÜZDÜ, BABA O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika


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