- Anne ve kızı çay ocağı açtı, 'Yapamazsın' diyenlere inat başardılar- Kütahyalı Meryem ve Hatice Delibaş, 'Kadın isterse başarır' sözünü gözler... - Son Dakika

- Anne ve kızı çay ocağı açtı, 'Yapamazsın' diyenlere inat başardılar- Kütahyalı Meryem ve Hatice Delibaş, 'Kadın isterse başarır' sözünü gözler...

08.03.2021 12:57

- Anne ve kızı çay ocağı açtı, 'Yapamazsın' diyenlere inat başardılar Kütahyalı Meryem ve Hatice Delibaş, 'Kadın isterse başarır' sözünü gözler önüne serdi Kütahya'da yaşan anne ve kızı, çay ocağı işletiyor.

- Anne ve kızı çay ocağı açtı, 'Yapamazsın' diyenlere inat başardılar

Kütahyalı Meryem ve Hatice Delibaş, 'Kadın isterse başarır' sözünü gözler önüne serdi

KÜTAHYA - Kütahya'da yaşan anne ve kızı, çay ocağı işletiyor. Kent merkezi Hürriyet Caddesi'nde anne Meryem Delibaş ve kızı Hatice Küçük, geçimlerini 'Hatçik' ismini verdikleri çay ocağından karşılıyor.

Erkek işi olarak görülen çaycılığı 'Yapamazsın' diyenlere inat başaran anne-kız, kısa sürede hem çevre esnafın hem de vatandaşların büyük taktirini topladı.

"Bizi ilk görenler şaşkınlık yaşasa da daha sonra alıştılar" diyen Hatice Küçük, "Annem daha önceden fabrikada çalışıyordu bende üniversite bitirdim. Bende fabrikada çalışmaktansa anne kız bir şeyler yapalım dedik. Esnaf öncede tereddütte kaldı, ancak daha sonra baba-kız dede-torun gibi olduk" dedi.

İşini severek yaptığını kaydeden anne Meryem Delibaş, "Çalıştığın zaman hiç bir işin zorluğu yok. İlk askıya çıktığımda utandım ama sonrasında gururla taşıdım çünkü utanılacak bir iş yapmadığımı anladım gerçekten de o gün bu gündür artık çok mutluyuz esnaf da bize karşı saygılı mutluyuz hep beraber. Karar verdiğimizde de yakın çevremizdekiler de bizi desteklediler başarırsın dediler ve bizde başardık. Bence işin kadını erkeği yok artık yeter ki siz çalışmak isteyin" diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan anne-kız, kadınlara çağrıda bulunarak "Her zaman dimdik başlarını öne eğmeden işinin arkasında dursunlar. Kadınlar olarak başaramayacağımız bir şey yoktur" dediler.

Cadde esnafları, Meryem Delibaş ve kızı Hatice Küçük'ün verdiği hizmetten memnun olduklarını ifade ettiler.

(HCA-EFE-Y)

- Anne ve kızı çay ocağı açtı, 'Yapamazsın' diyenlere inat başardılar- Kütahyalı Meryem ve Hatice Delibaş, 'Kadın isterse başarır' sözünü gözler...
- Anne ve kızı çay ocağı açtı, 'Yapamazsın' diyenlere inat başardılar- Kütahyalı Meryem ve Hatice Delibaş, 'Kadın isterse başarır' sözünü gözler...
- Anne ve kızı çay ocağı açtı, 'Yapamazsın' diyenlere inat başardılar- Kütahyalı Meryem ve Hatice Delibaş, 'Kadın isterse başarır' sözünü gözler...
- Anne ve kızı çay ocağı açtı, 'Yapamazsın' diyenlere inat başardılar- Kütahyalı Meryem ve Hatice Delibaş, 'Kadın isterse başarır' sözünü gözler...

Hatice Küçük, Hürriyet, Kütahya, Esnaf, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Anne ve kızı çay ocağı açtı, 'Yapamazsın' diyenlere inat başardılar- Kütahyalı Meryem ve Hatice Delibaş, 'Kadın isterse başarır' sözünü gözler... - Son Dakika


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