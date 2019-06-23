Anne ve kızı kazada hayatını kaybetti
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki kızı, cipin çarpması sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
'nun Fatsa
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki kızı, cipin çarpması sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Samsun-Ordu karayolu sahil mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Y. yönetimindeki 55 FF 223 plakalı cip yolun karşısında geçmekte olan anne Saniye ve kızı Nisa Nur
Tezin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan anne-kız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastanelere sevk edildi. Anne
Saniye Tezin (42) özel hastanede, kızı Nisa Nur Tezin (7) ise Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayı duyan anne ve kızın yakınları hastanelere akın etti.
(Ahmet Altay/İHA)
Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
Ünlü anketçi İstanbul seçiminde oluşan farkın nedenini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik mesajı