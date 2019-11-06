Son Dakika Haberleri: Anne ve kızı kazada yaralandı
Son Dakika Güncel Anne ve kızı kazada yaralandı

Anne ve kızı kazada yaralandı

7 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Anne ve kızı kazada yaralandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Basri Ç.(65) yönetimindeki 16 ZV 031 plakalı otomobil, 2. Fatih Caddesi üzerinden Karalar Caddesi'ne çıkan Merve T.(28) yönetimindeki 16 DB 768 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Merve T. ile 3 yaşındaki kızı Ayşe T. yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.


Karalar, İnegöl, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Mezarlık süslenince ölen çocuğun kendilerine ait olmadığını anladılar Fatih'te, ölümleri gündeme oturan 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı Konya'da 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:10:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anne ve kızı kazada yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]